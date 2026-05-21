پہلگام پونی آپریٹرس نے کیا گھوڑے بانوں کے معاشی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ - ONE LICENSE ONE HORSE POLICY
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 21, 2026 at 6:45 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): معروف سیاحتی مقام پہلگام میں پونی آپریٹرس (مرکبان) ' ایک لائسنس، ایک گھوڑا' پالیسی نافذ کیے جانے کے بعد سے انتظامیہ کے تئیں سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گزشتہ دنوں 'پہلگام کو صاف رکھنے، غیر رجسٹرڈ آپریٹرز پر لگام کسنے اور سیاحوں کو تحفظ فراہم' کرنے کی غرض سے یہ پالیسی نافذ کی تاہم گھوڑے بانوں نے حکام سے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک لائسنسن پر کم از کم دو گھوڑوں کی اجازت دینے کی گزارش کی ہے۔
ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس فیصلے کے بعد گھوڑے بانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے، جو اسے اپنے روزگار کے لئے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔
مرکبانوں کا کہنا ہے کہ سیاحتی سرگرمیاں گزشتہ برس ہوئے پہلگام حملے کے بعد سے کافی کم ہو گئی ہیں جبکہ متعدد مقامات بند ہونے سے ان کی روزی روٹی متاثر ہو رہی ہے۔
