پلوامہ میں ’بے لگام‘ ٹپر گاڑیاں، انتظامیہ بے خبر یا حکام کی ملی بھگت؟ - PULWAMA TIPPER OVER SPEED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 25, 2025 at 7:00 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے لوگوں میں اس قدر خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے کہ رہائشی بچوں کو اکیلے باہر بھیجنے میں کافی خوف محسوس کر رہے ہیں۔
لوگوں نے بتایا کہ لاسی پورہ - پلوامہ روڈ پر ہر دو منٹ میں ایک دو ٹپر یا ڈمپر گاڑیاں نظر آتی ہیں جو ہمیشہ اوور اسپیڈنگ کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے ٹریکنگ سے بچنے کے لیے HSRPنمبر پلیٹ بھی گاڑیوں سے غائب کر دئے ہیں۔
پلوامہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹپر گاڑیوں کا اس طرح ’بے لگام‘ گھومنا حکام کی ملی بھگت کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے لوگوں میں اس قدر خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے کہ رہائشی بچوں کو اکیلے باہر بھیجنے میں کافی خوف محسوس کر رہے ہیں۔
لوگوں نے بتایا کہ لاسی پورہ - پلوامہ روڈ پر ہر دو منٹ میں ایک دو ٹپر یا ڈمپر گاڑیاں نظر آتی ہیں جو ہمیشہ اوور اسپیڈنگ کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے ٹریکنگ سے بچنے کے لیے HSRPنمبر پلیٹ بھی گاڑیوں سے غائب کر دئے ہیں۔
پلوامہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹپر گاڑیوں کا اس طرح ’بے لگام‘ گھومنا حکام کی ملی بھگت کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔