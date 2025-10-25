ETV Bharat / Videos

پلوامہ میں ’بے لگام‘ ٹپر گاڑیاں، انتظامیہ بے خبر یا حکام کی ملی بھگت؟ - PULWAMA TIPPER OVER SPEED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2025 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے لوگوں میں اس قدر خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے کہ رہائشی بچوں کو اکیلے باہر بھیجنے میں کافی خوف محسوس کر رہے ہیں۔

لوگوں نے بتایا کہ لاسی پورہ - پلوامہ روڈ پر ہر دو منٹ میں ایک دو ٹپر یا ڈمپر گاڑیاں نظر آتی ہیں جو ہمیشہ اوور اسپیڈنگ کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے ٹریکنگ سے بچنے کے لیے HSRPنمبر پلیٹ بھی گاڑیوں سے غائب کر دئے ہیں۔

پلوامہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹپر گاڑیوں کا اس طرح ’بے لگام‘ گھومنا حکام کی ملی بھگت کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے لوگوں میں اس قدر خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے کہ رہائشی بچوں کو اکیلے باہر بھیجنے میں کافی خوف محسوس کر رہے ہیں۔

لوگوں نے بتایا کہ لاسی پورہ - پلوامہ روڈ پر ہر دو منٹ میں ایک دو ٹپر یا ڈمپر گاڑیاں نظر آتی ہیں جو ہمیشہ اوور اسپیڈنگ کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے ٹریکنگ سے بچنے کے لیے HSRPنمبر پلیٹ بھی گاڑیوں سے غائب کر دئے ہیں۔

پلوامہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ٹپر گاڑیوں کا اس طرح ’بے لگام‘ گھومنا حکام کی ملی بھگت کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

OVER SPEED
KASHMIR TRAFFIC VIOLATION
OVERSPEED TIPPERS AND DUMPERS
اوور اسپیڈ ٹپر
PULWAMA TIPPER OVER SPEED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

ا

راجیہ سبھا انتخابات این سی - پی ڈی پی کا ’فکسڈ میچ‘: سجاد لون

October 25, 2025 at 3:15 PM IST
یوم رسل میر دس سال بعد ڈورو میں منایا گیا

دس برس بعد ’جشن رسول میر‘ کا انعقاد، رومانوی شاعرانہ کردار کو اجاگر کیا گیا

October 24, 2025 at 5:23 PM IST
خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

October 23, 2025 at 8:53 PM IST
روہنگیا پناہ گزین

روہنگیا پناہ گزین اپنی جھگیاں خود مسمار کرنے پر مجبور کیوں؟

October 23, 2025 at 4:36 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.