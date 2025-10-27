اننت ناگ میں ادبی تقریب منعقد، مرحوم شعراء کو خراج پیش - KASHMIR LITERARY EVENT
Published : October 27, 2025 at 6:42 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور انجمن شعرو ادب اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ قصبے میں ایک روزہ ادبی سیمینار کے دوران دو ممتاز اور مرحوم شعراء و قلمکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
خراج پیش کیے گئے شعراء میں غلام محمد گلزار اور افضل شفیق شامل ہیں، جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب اور فکری گہرائی سے وادی کے ادبی منظرنامے پر دیرپا نقوش چھوڑے۔
تقریب میں ادباء، شعراء، قلمکاروں محبین ادب کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں مرحوم شعراء کی ادبی خدمات پر گہری روشنی ڈالی گئی۔ اور ان کے مقالات اور غزلیں بھی پڑھی گئیں۔
