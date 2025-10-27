ETV Bharat / Videos

اننت ناگ میں ادبی تقریب منعقد، مرحوم شعراء کو خراج پیش - KASHMIR LITERARY EVENT

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 6:42 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور انجمن شعرو ادب اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ قصبے میں ایک روزہ ادبی سیمینار کے دوران دو ممتاز اور مرحوم شعراء و قلمکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

خراج پیش کیے گئے شعراء میں غلام محمد گلزار اور افضل شفیق شامل ہیں، جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب اور فکری گہرائی سے وادی کے ادبی منظرنامے پر دیرپا نقوش چھوڑے۔

تقریب میں ادباء، شعراء، قلمکاروں محبین ادب کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں مرحوم شعراء کی ادبی خدمات پر گہری روشنی ڈالی گئی۔ اور ان کے مقالات اور غزلیں بھی پڑھی گئیں۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

