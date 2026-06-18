عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی - OMAR ABDULLAH KHEER BHAWANI MELA
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 18, 2026 at 8:50 PM IST
گاندربل : رواں برس ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر پر 22 جون کو سالانہ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج جمعرات کو میلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کا دورہ کیا۔
عمر عبداللہ نے مختلف محکموں کی جانب سے شردھالوؤں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا معائنہ کیا اور تمام سہولیات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
وزیر اعلیٰ نے صفائی، پینے کے پانی، بجلی، طبی خدمات، سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے رہائش، ہنگامی طبی امداد اور ہجوم کے نظم و نسق کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعلقہ افسران نے عمر عبداللہ کو یقین دلایا کہ "میلے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں گیں۔"
گاندربل : رواں برس ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر پر 22 جون کو سالانہ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج جمعرات کو میلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کا دورہ کیا۔
عمر عبداللہ نے مختلف محکموں کی جانب سے شردھالوؤں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا معائنہ کیا اور تمام سہولیات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
وزیر اعلیٰ نے صفائی، پینے کے پانی، بجلی، طبی خدمات، سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے رہائش، ہنگامی طبی امداد اور ہجوم کے نظم و نسق کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعلقہ افسران نے عمر عبداللہ کو یقین دلایا کہ "میلے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں گیں۔"