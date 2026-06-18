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عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی - OMAR ABDULLAH KHEER BHAWANI MELA

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عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 18, 2026 at 8:50 PM IST

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گاندربل : رواں برس ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر پر 22 جون کو سالانہ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج جمعرات کو میلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کا دورہ کیا۔ 

عمر عبداللہ نے مختلف محکموں کی جانب سے شردھالوؤں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا معائنہ کیا اور تمام سہولیات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ 

وزیر اعلیٰ نے صفائی، پینے کے پانی، بجلی، طبی خدمات، سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے رہائش، ہنگامی طبی امداد اور ہجوم کے نظم و نسق کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعلقہ افسران نے عمر عبداللہ کو یقین دلایا کہ "میلے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں گیں۔"

گاندربل : رواں برس ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر پر 22 جون کو سالانہ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج جمعرات کو میلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کا دورہ کیا۔ 

عمر عبداللہ نے مختلف محکموں کی جانب سے شردھالوؤں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا معائنہ کیا اور تمام سہولیات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ 

وزیر اعلیٰ نے صفائی، پینے کے پانی، بجلی، طبی خدمات، سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے رہائش، ہنگامی طبی امداد اور ہجوم کے نظم و نسق کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعلقہ افسران نے عمر عبداللہ کو یقین دلایا کہ "میلے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں گیں۔"

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TULLA MULLA GANDERBAL
OMAR ABDULLAH
KHEER BHAWANI TEMPLE
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH KHEER BHAWANI MELA

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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