گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 18, 2025 at 8:56 PM IST
گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو گاندربل ضلع، جس کی وہ اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں، کا دورہ کیا اور کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔
اس موقع پر عمر عبداللہ نے عوامی شکایات بھی سنیں اور منی سیکریکٹریٹ میں افسران کے ساتھ طلب کئے گئے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔
وزیر اعلیٰ نے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں بشمول ڈاک بنگلوو، فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع اور شیرپتری بلاک میں متعدد لنک روڈس کی بہتری کے لئے مرتب دئے گئے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔
حکام نے بتایا کہ یہ سبھی پروجیکٹس کروڑوں روپے مالیت کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ عمر عبداللہ نے حکام سے وقت پر ان سبھی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھی تلقین کی۔
نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اور ضلع کو ترقیاتی پروجیکٹس مل رہے ہیں۔‘‘
گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو گاندربل ضلع، جس کی وہ اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں، کا دورہ کیا اور کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔
اس موقع پر عمر عبداللہ نے عوامی شکایات بھی سنیں اور منی سیکریکٹریٹ میں افسران کے ساتھ طلب کئے گئے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔
وزیر اعلیٰ نے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں بشمول ڈاک بنگلوو، فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع اور شیرپتری بلاک میں متعدد لنک روڈس کی بہتری کے لئے مرتب دئے گئے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔
حکام نے بتایا کہ یہ سبھی پروجیکٹس کروڑوں روپے مالیت کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ عمر عبداللہ نے حکام سے وقت پر ان سبھی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھی تلقین کی۔
نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اور ضلع کو ترقیاتی پروجیکٹس مل رہے ہیں۔‘‘