ETV Bharat / Videos

گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 8:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو گاندربل ضلع، جس کی وہ اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں، کا دورہ کیا اور کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔  

اس موقع پر عمر عبداللہ نے عوامی شکایات بھی سنیں اور منی سیکریکٹریٹ میں افسران کے ساتھ طلب کئے گئے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔  

وزیر اعلیٰ نے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں بشمول ڈاک بنگلوو، فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع اور شیرپتری بلاک میں متعدد لنک روڈس کی بہتری کے لئے مرتب دئے گئے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔  

حکام نے بتایا کہ یہ سبھی پروجیکٹس کروڑوں روپے مالیت کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ عمر عبداللہ نے حکام سے وقت پر ان سبھی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھی تلقین کی۔

نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اور ضلع کو ترقیاتی پروجیکٹس مل رہے ہیں۔‘‘  

گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو گاندربل ضلع، جس کی وہ اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں، کا دورہ کیا اور کروڑوں روپے مالیت کے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔  

اس موقع پر عمر عبداللہ نے عوامی شکایات بھی سنیں اور منی سیکریکٹریٹ میں افسران کے ساتھ طلب کئے گئے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔  

وزیر اعلیٰ نے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں بشمول ڈاک بنگلوو، فتح پورہ تا گڑورا روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع اور شیرپتری بلاک میں متعدد لنک روڈس کی بہتری کے لئے مرتب دئے گئے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔  

حکام نے بتایا کہ یہ سبھی پروجیکٹس کروڑوں روپے مالیت کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ عمر عبداللہ نے حکام سے وقت پر ان سبھی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھی تلقین کی۔

نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’گاندربل کو کسی بھی سطح پر نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اور ضلع کو ترقیاتی پروجیکٹس مل رہے ہیں۔‘‘  

For All Latest Updates

TAGGED:

OMAR ABDULLAH
KASHMIR
OMAR ABDULLAH LAID FOUNDATION
PROJECTS IN GANDERBAL
OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

اُچِت سنگھلاُچِت سنگھل

جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس کب ہوگی شروع؟ آفیشل نے بتائی تاریخ

November 18, 2025 at 4:53 PM IST
ا

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن دھماکہ میں ہوئے زخمیوں کی عیادت کی

November 18, 2025 at 3:02 PM IST
سرینگر میں ادبی تقریب منعقد

سرینگر میں ادبی تقریب کے دوران ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو دیا گیا اعزاز

November 17, 2025 at 6:47 PM IST
پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

November 17, 2025 at 6:04 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.