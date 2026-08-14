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ریاستی درجے کی بحالی کی مہم جاری رہے گی: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH STATEHOOD DEMAND

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عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 14, 2026 at 4:48 PM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مستقبل میں بھی ریاستی درجے کی بحالی کی مہم جاری رہنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ "مہم ابھی شروع ہوئی ہے۔"عمر عبداللہ کے مطابق "جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیے جانے تک یہ مہم جاری رہے گی۔"

سرینگر کے باغ گلہ داؤد پر منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمر نے پارٹی کی جانب سے دہلی میں کیے گئے احتجاج کو "بڑی تحریک کا آغاز" قرار دیتے ہوئے آنے والے مہینوں میں مزید پروگرامز منعقد کیے جانے کا اشارہ دیا۔

سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مستقبل میں بھی ریاستی درجے کی بحالی کی مہم جاری رہنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ "مہم ابھی شروع ہوئی ہے۔"عمر عبداللہ کے مطابق "جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیے جانے تک یہ مہم جاری رہے گی۔"

سرینگر کے باغ گلہ داؤد پر منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمر نے پارٹی کی جانب سے دہلی میں کیے گئے احتجاج کو "بڑی تحریک کا آغاز" قرار دیتے ہوئے آنے والے مہینوں میں مزید پروگرامز منعقد کیے جانے کا اشارہ دیا۔

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR
STATEHOOD
جموں کشمیر عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH STATEHOOD DEMAND

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