این سی نے جموں کشمیر اسمبلی میں شراب بندی پر بحث کا دیا عندیہ، بھاجپا احتجاج کو ڈرامہ قرار دیا - JAMMU KASHMIR ALCOHOL BAN
Published : May 16, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 9:16 PM IST
سرینگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی عائد کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوگی۔
پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے بی جے پی کے احتجاج کو "کرائے کے مظاہرین" کا ڈرامہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ این سی کے چار اراکین اسمبلی مکمل شراب بندی کے حق میں نجی بل پیش کر چکے ہیں، جس پر اسمبلی میں جمہوری طریقے سے بحث ہوگی۔
ڈار نے منشیات اور شراب کو نوجوان نسل کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہوئے منشیات کے خاتمے کی وکالت کی۔ انہوں نے ایل جی منوج سنہا کی منشیات مخالف مہم کی حمایت کی تاہم بلڈوزر کارروائیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔
