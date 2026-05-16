ETV Bharat / Videos

این سی نے جموں کشمیر اسمبلی میں شراب بندی پر بحث کا دیا عندیہ، بھاجپا احتجاج کو ڈرامہ قرار دیا - JAMMU KASHMIR ALCOHOL BAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
این سی ترجمان، عمران نبی ڈار کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 16, 2026 at 9:11 PM IST

|

Updated : May 16, 2026 at 9:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی عائد کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوگی۔ 

پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے بی جے پی کے احتجاج کو "کرائے کے مظاہرین" کا ڈرامہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ این سی کے چار اراکین اسمبلی مکمل شراب بندی کے حق میں نجی بل پیش کر چکے ہیں، جس پر اسمبلی میں جمہوری طریقے سے بحث ہوگی۔

ڈار نے منشیات اور شراب کو نوجوان نسل کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہوئے منشیات کے خاتمے کی وکالت کی۔ انہوں نے ایل جی منوج سنہا کی منشیات مخالف مہم کی حمایت کی تاہم بلڈوزر کارروائیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔

سرینگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی عائد کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوگی۔ 

پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے بی جے پی کے احتجاج کو "کرائے کے مظاہرین" کا ڈرامہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ این سی کے چار اراکین اسمبلی مکمل شراب بندی کے حق میں نجی بل پیش کر چکے ہیں، جس پر اسمبلی میں جمہوری طریقے سے بحث ہوگی۔

ڈار نے منشیات اور شراب کو نوجوان نسل کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہوئے منشیات کے خاتمے کی وکالت کی۔ انہوں نے ایل جی منوج سنہا کی منشیات مخالف مہم کی حمایت کی تاہم بلڈوزر کارروائیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔

Last Updated : May 16, 2026 at 9:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALCOHOL BAN
JAMMU KASHMIR
OMAR ABDULLAH
BJP PROTEST
JAMMU KASHMIR ALCOHOL BAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

جموں میں مردم شماری کے دوران روہنگیا پناہ گزین بھی فہرست میں شامل کیے جائیں گے

جموں میں مردم شماری کے دوران روہنگیا پناہ گزین بھی فہرست میں شامل کیے جائیں گے

May 16, 2026 at 7:49 PM IST
نشہ مکت ابھیان کے تحت بیروہ بڈگام میں سائکل ریس کا انعقاد

نشہ مکت ابھیان کے تحت بیروہ بڈگام میں سائکل ریس کا انعقاد

May 16, 2026 at 6:25 PM IST
چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ

'اگلا ہدف ایشین چمپئن شپ'، تھائی لینڈ میں چاندی کا تمغہ  حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ رودراکش

May 15, 2026 at 8:47 PM IST
شراب کی فروخت کے خلاف بھاجپا نے کیا سرینگر میں احتجاج

شراب کی فروخت کے خلاف بھاجپا نے کیا سرینگر میں احتجاج

May 15, 2026 at 5:00 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.