عمر عبداللہ بھاجپا بیانئے 'لینڈ جہاد' میں شامل ہوئے: محبوبہ مفتی

Published : October 29, 2025 at 8:33 PM IST

سرینگر: پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں ’بھاجپا کے بیانئے- لینڈ جہاد‘ میں شامل ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے لینڈ بل کو مسترد کرنے پر ان کی سخت تنقید کی۔

سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا: ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نہ صرف پی ڈی پی بلکہ جموں و کشمیر کے غریب لوگوں کے ساتھ ’غداری‘ کی ہے۔‘‘ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ عمر نے ’’اُس تجویز کو مسترد کر دیا جس کا مقصد برسوں قبل سرکاری اراضی پر تعمیر کیے گئے غریب کنبوں کے رہائشی ڈھانچوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔‘‘

محبوبہ مفتی کا یہ بیان پی ڈی پی کی جانب سے جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کی گئی اراضی سے متعلق بل کو مسترد کیے جانے کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ پی ڈی پی نے اسمبلی میں بل پیش کی تھی جس میں برسوں سے سرکاری اراضی پر قابض عوام کو لینڈ رائٹس دیے جانے کی سفارش کی گئی تھی۔  

پی ڈی پی کی اس بل کو بی جے پی نے ’لینڈ جہاد‘ کا نام دیا جبکہ عمر عبداللہ ’لینڈ گریبنگ‘ قرار دیا۔

MEHBOOBA MUFTI
WHAT IS LAND JIHAD
OMAR ABDULLAH
PDP LAND BILL REJECTED IN ASSEMBLY
MEHBOOBA SLAMS OMAR ABDULLAH

ETV Bharat Urdu Team

