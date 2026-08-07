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عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ - عمر عبداللہ ہائی وے

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عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2026 at 5:37 PM IST

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رامبن  (نواز رونیال): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رام بن کا دورہ کرکے سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (NH-44) کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ادھم پور سے رامبن تک ہائی وے کے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کا از خود جائزہ لیا۔

ضلع کے  دورے کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI)، مقامی انتظامیہ، ٹریفک پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے افسران کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں ہوئی تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہائی وے کے حصوں کو نقصان پر جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں بھی افسران سے جانکاری حاصل کی۔ 

رامبن  (نواز رونیال): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رام بن کا دورہ کرکے سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (NH-44) کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ادھم پور سے رامبن تک ہائی وے کے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کا از خود جائزہ لیا۔

ضلع کے  دورے کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI)، مقامی انتظامیہ، ٹریفک پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے افسران کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں ہوئی تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہائی وے کے حصوں کو نقصان پر جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں بھی افسران سے جانکاری حاصل کی۔ 

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH
SRINAGAR JAMMU NATIONAL HIGHWAY
JAMMU KASHMIR
عمر عبداللہ ہائی وے
OMAR ABDULLAH INSPECTS NH 44

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