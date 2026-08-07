عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ - عمر عبداللہ ہائی وے
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 5:37 PM IST
رامبن (نواز رونیال): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رام بن کا دورہ کرکے سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (NH-44) کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ادھم پور سے رامبن تک ہائی وے کے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کا از خود جائزہ لیا۔
ضلع کے دورے کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI)، مقامی انتظامیہ، ٹریفک پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے افسران کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں ہوئی تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہائی وے کے حصوں کو نقصان پر جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں بھی افسران سے جانکاری حاصل کی۔
رامبن (نواز رونیال): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رام بن کا دورہ کرکے سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (NH-44) کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ادھم پور سے رامبن تک ہائی وے کے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کا از خود جائزہ لیا۔
ضلع کے دورے کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI)، مقامی انتظامیہ، ٹریفک پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے افسران کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں ہوئی تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہائی وے کے حصوں کو نقصان پر جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں بھی افسران سے جانکاری حاصل کی۔