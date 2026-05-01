ETV Bharat / Videos

ای وی ایم نہیں، SIR سے دھاندلی: عمر عبداللہ کا دعویٰ - OMAR ABDULLAH ON SIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 1, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: مغربی بنگال سمیت مختلف ریاستوں میں انتخابی نتائج سے چند روز قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ای وی ایم کے ذریعے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) عمل کے ذریعے ہو رہی ہے، جو ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔

مغربی بنگال، آسام، کیرالہ اور تمل ناڈو سمیت چار ریاستوں اور یونین ٹیریٹری پڈوچیری میں ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ان انتخابات کی ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی جس کے بعد نئی حکومتیں بنیں گیں۔ اس دوران مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھوانی پور میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خدشے کے پیش نظر ای وی ایم اسٹرونگ روم کا دورہ کیا اور گنتی کے عمل میں کسی بھی چھیڑ چھاڑ کے خلاف خبردار کیا۔

کشمیر میں عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی پر یقین نہیں رکھتے اور ممتا بنرجی کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں کہ پارٹی کارکن اسٹرونگ روم کی نگرانی کریں۔

انہوں نے کہا، "ای وی ایم اور SIR میں فرق ہے۔ آج چوری ای وی ایم کے ذریعے نہیں بلکہ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کے SIR عمل کے ذریعے ہو رہی ہے۔"

عمر عبداللہ نے کہا کہ مغربی بنگال میں SIR ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جہاں لاکھوں ووٹروں کے نام فہرستوں سے نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس عمل کے اثرات نتائج میں نظر آئے تو یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

OMAR ABDULLAH
OMAR ABDULLAH FLAGS SIR
OMAR ABDULLAH ON EVM
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH ON SIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.