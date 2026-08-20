عمر عبداللہ 'خوفزدہ اور کمزور' وزیر اعلیٰ، پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی کا الزام - OMAR ABDULLAH WEAK CHIEF MINISTER
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Published : August 20, 2026 at 5:15 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : پی ڈی پی رہنما اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں ’’خوف زدہ اور کمزور‘‘ وزیراعلیٰ قرار دیا۔ التجا مفتی نے کہا: "ہم نے ان جیسا خوف زدہ اور کمزور وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا، جو اجلاس میں شرکت سے پہلے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرے اور اپنا سر جھکا لے۔"
التجا مفتی نے وزیراعلیٰ کو "اپنے مؤقف پر مضبوطی سے قائم" رہنے کا مشورہ دیا۔ التجا مفتی کا یہ بیان امریکی ایلچی سرجیو گور کے دورہ کشمیر اور اس پر محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے بیانات کے پس منظر میں آیا ہے۔
شوپیاں (شاہد ٹاک) : پی ڈی پی رہنما اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں ’’خوف زدہ اور کمزور‘‘ وزیراعلیٰ قرار دیا۔ التجا مفتی نے کہا: "ہم نے ان جیسا خوف زدہ اور کمزور وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا، جو اجلاس میں شرکت سے پہلے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرے اور اپنا سر جھکا لے۔"
التجا مفتی نے وزیراعلیٰ کو "اپنے مؤقف پر مضبوطی سے قائم" رہنے کا مشورہ دیا۔ التجا مفتی کا یہ بیان امریکی ایلچی سرجیو گور کے دورہ کشمیر اور اس پر محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے بیانات کے پس منظر میں آیا ہے۔