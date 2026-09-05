ETV Bharat / Videos

بگمڈ شاہِ ہمدانؒ ترال زیارت گاہ تک سڑک کی تعمیر میں رکاوٹ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
بگمڈ شاہِ ہمدانؒ ترال زیارت گاہ تک سڑک کی تعمیر میں رکاوٹ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

ترال ٹاؤن سے تقریباً 12 کلومیٹر دور، 'بگمڈ' کے مقام پر بلند پایہ ولیِ کامل حضرت شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ مرجعِ خاص و عام ہے۔ تاہم، یہاں تک پہنچنے کے لیے آج بھی لوگوں کو 'ہرگام' نامی بستی سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جو اس جدید دور میں حکومتی اداروں کی مبینہ نااہلی کا ثبوت ہے۔ امسال اگرچہ محکمۂ پی ایم جی ایس وائی (PMGSY) نے اس زیارت گاہ تک ایک سڑک کی منظوری دی ہے، جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کے درمیان مجوزہ سڑک رابطے کو لے کر ایک بار پھر امیدیں جاگ اٹھی ہیں، تاہم منصوبے پر عملی پیش رفت سست ہونے کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ 

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے متعدد مقامی افراد نے بتایا کہ وہ حکومت کے شکر گزار ہیں، جس نے اس پسماندہ علاقے کو سڑک رابطے سے جوڑنے کی راہ ہموار کی، لیکن کچھ عناصر نے جاری کام کو رکوا دیا ہے، جسے دوبارہ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، سڑک نہ ہونے کے باعث ماضی میں یہاں کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، جنہیں بروقت اسپتال پہنچا کر بچایا جا سکتا تھا۔ 

لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کو براہِ راست جوڑنے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ رابطہ جنوبی کشمیر کے اہم علاقوں کے درمیان سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سیاحت، تجارت اور روزگار کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید برآں، اس سڑک کی تکمیل سے ترال کے متعدد دور افتادہ علاقوں کو پہلگام کے سیاحتی مرکز سے بہتر رابطہ مل جائے گا۔ عوامی حلقوں کے مطابق، اس منصوبے سے نہ صرف دونوں علاقوں کے درمیان سفری فاصلے اور وقت میں کمی آئے گی، بلکہ جنوبی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئے راستے بھی ملیں گے۔ مقامی آبادی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کر کے اس پر تعمیری کام تیز کیا جائے۔  

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

ترال ٹاؤن سے تقریباً 12 کلومیٹر دور، 'بگمڈ' کے مقام پر بلند پایہ ولیِ کامل حضرت شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ مرجعِ خاص و عام ہے۔ تاہم، یہاں تک پہنچنے کے لیے آج بھی لوگوں کو 'ہرگام' نامی بستی سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جو اس جدید دور میں حکومتی اداروں کی مبینہ نااہلی کا ثبوت ہے۔ امسال اگرچہ محکمۂ پی ایم جی ایس وائی (PMGSY) نے اس زیارت گاہ تک ایک سڑک کی منظوری دی ہے، جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کے درمیان مجوزہ سڑک رابطے کو لے کر ایک بار پھر امیدیں جاگ اٹھی ہیں، تاہم منصوبے پر عملی پیش رفت سست ہونے کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ 

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے متعدد مقامی افراد نے بتایا کہ وہ حکومت کے شکر گزار ہیں، جس نے اس پسماندہ علاقے کو سڑک رابطے سے جوڑنے کی راہ ہموار کی، لیکن کچھ عناصر نے جاری کام کو رکوا دیا ہے، جسے دوبارہ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، سڑک نہ ہونے کے باعث ماضی میں یہاں کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، جنہیں بروقت اسپتال پہنچا کر بچایا جا سکتا تھا۔ 

لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کو براہِ راست جوڑنے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ رابطہ جنوبی کشمیر کے اہم علاقوں کے درمیان سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سیاحت، تجارت اور روزگار کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید برآں، اس سڑک کی تکمیل سے ترال کے متعدد دور افتادہ علاقوں کو پہلگام کے سیاحتی مرکز سے بہتر رابطہ مل جائے گا۔ عوامی حلقوں کے مطابق، اس منصوبے سے نہ صرف دونوں علاقوں کے درمیان سفری فاصلے اور وقت میں کمی آئے گی، بلکہ جنوبی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئے راستے بھی ملیں گے۔ مقامی آبادی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کر کے اس پر تعمیری کام تیز کیا جائے۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHNOOR BUGMAD ROAD
BATHNOOR BUGMAD ROAD

اسی موضوع پر

10th Pencak Silat Championship: Arvinder Singh of Gulshanpora Tral wins bronze medal, Urdu News

کشمیر کا وہ نوجوان جس نے پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں جیتا کانسہ کا تمغہ

September 5, 2026 at 9:55 AM IST
جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج

پہلی بار، جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج

September 3, 2026 at 8:56 PM IST
chinese manjha snapping the thread of life kite flying and lethal manjha snatching away freedom of birds, Urdu News

چائنیز مانجھا پرندے ہی نہیں، انسانوں کا بھی ہے دشمن

September 3, 2026 at 12:13 PM IST
پلوامہ؛ ضلع اسپتال میں 59، محکمہ صحت میں 237اسامیاں خالی

پلوامہ؛ ضلع اسپتال میں 59، محکمہ صحت میں 237اسامیاں خالی

September 2, 2026 at 6:56 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.