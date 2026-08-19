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میں نے مٹی کا بنایا اپنا تندور دہلی ہی کیا، آسٹریلیا بھی بھیجا ہے - TANDOOR MAKER NOOR MUHAMMAD SHEIKH

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میں نے مٹی کا بنایا اپنا تندور دہلی ہی کیا، آسٹریلیا بھی بھیجا ہے (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2026 at 1:40 PM IST

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سرینگر، جموں وکشمیر (پرویز الدین)

نور محمد شیخ کشمیری روایتی تندور بنانے ک خاطر مٹی کو تیار کررہے ہیں اور یہ روایتی تیار کرنے والے ماہر کاریگروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس ماہر کاریگر کی جانب سے بنائے ہوئے تندور نہ صرف کشمیر اور بلکہ جموں اور لداخ میں بھی بڑے مشہور ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تندور دہلی کے علاوہ بیرون ملک بھی بھیجے ہیں۔ شہر سرینگر کے پائین شہر رعناواری کے رہنے والی 70 سالہ نور محمد شیخ گزشتہ 50 برس سے تندور بنانے کا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ 15 برس کی عمر سے یہ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ نہ صرف نانوائی کے لیے تندور بناتے ہیں بلکہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مخصوص سائز کے مٹی کے تندور بھی تیار کرتے ہیں۔ 
 


کشمیری مٹی کا تندور خاص اور گہری زمین سے نکالی گئی مٹی سے کئی مراحل میں ہاتھ کے ہنر سے بنایا جاتا ہے۔ جس میں وقت، محنت اور دھوپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کشمیری روٹی یعنی نانوائی کی روٹی اس تندور کے بنا بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایسے میں یہ تندور نہ صرف یہاں کے نانوائی استعمال کرتے ہیں بلکہ ہوٹلوں اور ریستوران میں بھی ذائقہ دار نان بنانے کی خاطر اس کی کافی اہمیت ہے۔ نور محمد کہتے ہیں کہ اس کے لیے خاص اور مخصوص جگہ کی مٹی سے تیار ہوتی ہے۔ جس کو بعد میں الگ الگ مراحل سے گزار کر تندور بنانے کے قابل بنائی جاتی ہے۔ مٹی کو پانی کے ساتھ اچھی طرح گوندھ کر نرم اور یکساں بنایا جاتا ہے۔ پھر ہاتھ کی مدد سے اس مٹی کو گول اور اوپر سے تنگ گھڑے یا سلنڈر کی شکل دیتے ہیں۔ وہیں بڑے تندور ایک ساتھ نہیں بنتے بلکہ دو یا تین مختلف مراحل میں بنتے ہیں۔ ایک تہہ سوکھنے کے بعد دوسری تہہ لگائی جاتی ہے۔
 

کشمیری نانوائی جنہیں مقامی طور پر 'کاندر' کہا جاتا ہے اسی روایتی مٹی کے تندور کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تندور کو روایتی اور نیم دائرہ نما ساخت میں زمین کے اندر یا فرش میں نصب کیا جاتا ہے، جس میں لکڑی کی آگ سے شدید حرارت پیدا کی جاتی ہے تاکہ روایتی نان (ژوٹ، لوسہ، ژچور، باقرخانی اور کلچے) تیار کیے جاتے ہیں۔ جموں وکشمیر خاص کر کشمیر کے بیشتر لوگ اسی تندور میں بنی مختلف قسم کی روٹیاں کھانا پسند کرتے ہیں اور کشمیری روایتی نانوائی روٹیاں حاصل کرنے کی خاطر صبح سویرے سے کشمیر کے بیشتر نانوائی کی دکانوں میں کافی بھیڑ رہتی ہے۔کشمیر میں ایسا کوئی گھر نہ ہوگا جن کے افراد خانہ اپنے کھانے کی شروعات تندور کی روٹی اور روایتی نمکین چائے (نون چائے) سے نہ کرتے ہوں۔ ماہر کاریگر نور محمد نے کہا کہ نانوائی تندور بنانے میں تقریبا 15 دن کا وقت لگتا ہے جب کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں استعمال ہونے والا تندور 8 سے 10 روز میں تیار ہوتا ہے۔

فہد فدا نامی ایک مقامی نوجوان کا کہنا ہے کہ تندور کی روٹی میں بے حد پسند کرتا ہوں اور میں بغیر لوسہ یا ژوٹ میں صبح کی نمکین چائے نہیں پیتا۔ یہ روٹی نہ صرف بناوٹ بلکہ ذائقہ میں بھی مختلف ہوتی ہے۔ اوپر سے جب تندور کی روٹی میں مکھن ملا کر کھایا جائے تو ذائقہ میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ نور محمد کہتے ہیں کہ جدید دور میں گیس کی بھٹی یا تندور بھی بازار میں دستیاب ہیں لیکن وہ اس روایتی مٹی کے تندور کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جو ذائقہ اس تندور کی روٹی میں ہے وہ ذائقہ گیس تندور نہیں دے پایا۔ سرینگر میں نور محمد مٹی کے تندور بنانے میں اپنی ایک الگ پہنچان رکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کام کافی صبر آزمودہ اور محنت کا ہونے کے باعث نئی نسل اس کام کی جانب سے راغب نہیں ہو رہی ہے۔ خاندان میں یہ کام میرے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

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سرینگر، جموں وکشمیر (پرویز الدین)

نور محمد شیخ کشمیری روایتی تندور بنانے ک خاطر مٹی کو تیار کررہے ہیں اور یہ روایتی تیار کرنے والے ماہر کاریگروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس ماہر کاریگر کی جانب سے بنائے ہوئے تندور نہ صرف کشمیر اور بلکہ جموں اور لداخ میں بھی بڑے مشہور ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تندور دہلی کے علاوہ بیرون ملک بھی بھیجے ہیں۔ شہر سرینگر کے پائین شہر رعناواری کے رہنے والی 70 سالہ نور محمد شیخ گزشتہ 50 برس سے تندور بنانے کا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ 15 برس کی عمر سے یہ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ نہ صرف نانوائی کے لیے تندور بناتے ہیں بلکہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مخصوص سائز کے مٹی کے تندور بھی تیار کرتے ہیں۔ 
 


کشمیری مٹی کا تندور خاص اور گہری زمین سے نکالی گئی مٹی سے کئی مراحل میں ہاتھ کے ہنر سے بنایا جاتا ہے۔ جس میں وقت، محنت اور دھوپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کشمیری روٹی یعنی نانوائی کی روٹی اس تندور کے بنا بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایسے میں یہ تندور نہ صرف یہاں کے نانوائی استعمال کرتے ہیں بلکہ ہوٹلوں اور ریستوران میں بھی ذائقہ دار نان بنانے کی خاطر اس کی کافی اہمیت ہے۔ نور محمد کہتے ہیں کہ اس کے لیے خاص اور مخصوص جگہ کی مٹی سے تیار ہوتی ہے۔ جس کو بعد میں الگ الگ مراحل سے گزار کر تندور بنانے کے قابل بنائی جاتی ہے۔ مٹی کو پانی کے ساتھ اچھی طرح گوندھ کر نرم اور یکساں بنایا جاتا ہے۔ پھر ہاتھ کی مدد سے اس مٹی کو گول اور اوپر سے تنگ گھڑے یا سلنڈر کی شکل دیتے ہیں۔ وہیں بڑے تندور ایک ساتھ نہیں بنتے بلکہ دو یا تین مختلف مراحل میں بنتے ہیں۔ ایک تہہ سوکھنے کے بعد دوسری تہہ لگائی جاتی ہے۔
 

کشمیری نانوائی جنہیں مقامی طور پر 'کاندر' کہا جاتا ہے اسی روایتی مٹی کے تندور کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تندور کو روایتی اور نیم دائرہ نما ساخت میں زمین کے اندر یا فرش میں نصب کیا جاتا ہے، جس میں لکڑی کی آگ سے شدید حرارت پیدا کی جاتی ہے تاکہ روایتی نان (ژوٹ، لوسہ، ژچور، باقرخانی اور کلچے) تیار کیے جاتے ہیں۔ جموں وکشمیر خاص کر کشمیر کے بیشتر لوگ اسی تندور میں بنی مختلف قسم کی روٹیاں کھانا پسند کرتے ہیں اور کشمیری روایتی نانوائی روٹیاں حاصل کرنے کی خاطر صبح سویرے سے کشمیر کے بیشتر نانوائی کی دکانوں میں کافی بھیڑ رہتی ہے۔کشمیر میں ایسا کوئی گھر نہ ہوگا جن کے افراد خانہ اپنے کھانے کی شروعات تندور کی روٹی اور روایتی نمکین چائے (نون چائے) سے نہ کرتے ہوں۔ ماہر کاریگر نور محمد نے کہا کہ نانوائی تندور بنانے میں تقریبا 15 دن کا وقت لگتا ہے جب کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں استعمال ہونے والا تندور 8 سے 10 روز میں تیار ہوتا ہے۔

فہد فدا نامی ایک مقامی نوجوان کا کہنا ہے کہ تندور کی روٹی میں بے حد پسند کرتا ہوں اور میں بغیر لوسہ یا ژوٹ میں صبح کی نمکین چائے نہیں پیتا۔ یہ روٹی نہ صرف بناوٹ بلکہ ذائقہ میں بھی مختلف ہوتی ہے۔ اوپر سے جب تندور کی روٹی میں مکھن ملا کر کھایا جائے تو ذائقہ میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ نور محمد کہتے ہیں کہ جدید دور میں گیس کی بھٹی یا تندور بھی بازار میں دستیاب ہیں لیکن وہ اس روایتی مٹی کے تندور کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جو ذائقہ اس تندور کی روٹی میں ہے وہ ذائقہ گیس تندور نہیں دے پایا۔ سرینگر میں نور محمد مٹی کے تندور بنانے میں اپنی ایک الگ پہنچان رکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کام کافی صبر آزمودہ اور محنت کا ہونے کے باعث نئی نسل اس کام کی جانب سے راغب نہیں ہو رہی ہے۔ خاندان میں یہ کام میرے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

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TAGGED:

TRADITIONAL KASHMIRI TANDOORS
TANDOOR MANUFACTURING BY NOOR MOHD
NOOR MUHAMMAD SHEIKH TANDOOR MAKER
TANDOOR MAKER NOOR MUHAMMAD SHEIKH
TANDOOR MAKER NOOR MUHAMMAD SHEIKH

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