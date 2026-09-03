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پہلی بار، جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج

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جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 3, 2026 at 8:56 PM IST

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اننت ناگ (فیاض لولو):  ضلع اننت ناگ میں جمعرات کو ایک منفرد نوعیت کے احتجاج نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ غیر مقامی خوانچہ  فروشوں نے ڈی سی آفس اننت ناگ کے کے باہر جمع ہو کر احتجاج درج کیا۔

چھاپڑی فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ با عزت طور پر اپنا سامان پٹریوں یا سڑکوں کے کنارے فروخت کرکے اپنے اور اہل و عیال کے لیے نان شبینہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق سڑکوں کے کنارے مناسب جگہ فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔

انہوں نے حکام سے متبادل جگہ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھ کر باعزت شہریوں کی طرح روزگار کما سکیں۔

اننت ناگ (فیاض لولو):  ضلع اننت ناگ میں جمعرات کو ایک منفرد نوعیت کے احتجاج نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ غیر مقامی خوانچہ  فروشوں نے ڈی سی آفس اننت ناگ کے کے باہر جمع ہو کر احتجاج درج کیا۔

چھاپڑی فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ با عزت طور پر اپنا سامان پٹریوں یا سڑکوں کے کنارے فروخت کرکے اپنے اور اہل و عیال کے لیے نان شبینہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق سڑکوں کے کنارے مناسب جگہ فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔

انہوں نے حکام سے متبادل جگہ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھ کر باعزت شہریوں کی طرح روزگار کما سکیں۔

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TAGGED:

NON LOCALS PROTEST
STREET VENDORS PROTEST
ANANTNAG PROTEST
کشمیر چھاپڑی فروش احتجاج
NON LOCAL STREET VENDORS PROTEST

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