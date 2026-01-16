ETV Bharat / Videos

کشمیر، منجمد ندی نالوں اور یخ قلم سے سیاحوں لطف اندوز

کشمیر، منجمد ندی نالوں اور یخ قلم سے سیاحوں لطف اندوز

By ETV Bharat Urdu Team

January 16, 2026

اننت ناگ : کشمیر میں سردی کی لہر جاری ہے اور برفباری نہ ہونے کی وجہ سے اننت ناگ ضلع سمیت وادی کے بالائی علاقوں میں ندی نالے اور چھوٹے آبی ذخائر جم گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہاں کا قدرتی حسن مزید دلکش بن گیا ہے۔

مختلف مقامات پر جمے ہوئے آبی ذخائر، یخ قلم مقامی باشندوں سمیت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وادی میں آنے والے سیاح ان حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔  

سیاح ان دلفریب مناظر کو اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں اور کشمیر کی سردیوں کے منفرد حسن سے بھرپور انداز میں محظوظ ہو رہے ہیں۔

