کوئی بھی پارٹی یا امیدوار ہارنے کے لئے الیکشن نہیں لڑتا: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH
Published : November 10, 2025 at 6:14 PM IST
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ میں آج یونیورسٹی کے قیام کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہفتہ بھر پر مشتمل تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ تقریبات کا افتتاح جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا۔
حکام کے مطابق ہفتہ بھر جاری رہنے والی تقریبات میں مختلف اکیڈمک، ثقافتی، تحقیقی اور انوویشن سرگرمیاں منعقد ہوں گی، جن کا مقصد نوجوانوں میں تخلیقی سوچ، تحقیق اور صنعت سے وابستگی کو فروغ دینا ہے۔
پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ضمنی انتخابات کے حوالہ سے کہا: ’’ہر ایک پارٹی اور امیدوار جیت کی امید سے ہی الیکشن میں کود پڑتا ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی نشستوں پر اپنی پارٹی کی جیت کے حوالہ سے کہا: ’’یقیناً ہماری پارٹی کے امیدوار ہی جیتیں گے۔‘‘
