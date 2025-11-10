ETV Bharat / Videos

کوئی بھی پارٹی یا امیدوار ہارنے کے لئے الیکشن نہیں لڑتا: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 6:14 PM IST

اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ میں آج یونیورسٹی کے قیام کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہفتہ بھر پر مشتمل تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ تقریبات کا افتتاح جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا۔  

حکام کے مطابق ہفتہ بھر جاری رہنے والی تقریبات میں مختلف اکیڈمک، ثقافتی، تحقیقی اور انوویشن سرگرمیاں منعقد ہوں گی، جن کا مقصد نوجوانوں میں تخلیقی سوچ، تحقیق اور صنعت سے وابستگی کو فروغ دینا ہے۔

پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ضمنی انتخابات کے حوالہ سے کہا: ’’ہر ایک پارٹی اور امیدوار جیت کی امید سے ہی الیکشن میں کود پڑتا ہے۔‘‘  

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی نشستوں پر اپنی پارٹی کی جیت کے حوالہ سے کہا: ’’یقیناً ہماری پارٹی کے امیدوار ہی جیتیں گے۔‘‘

IUST AWANTIPORA FOUNDATION DAY
IUST KASHMIR OMAR ABDULLAH
عمر عبداللہ ضمنی انتخابات
JK BY POLLS
OMAR ABDULLAH

ETV Bharat Urdu Team

