مہجور کا گاؤں خاموش کیوں؟ 'یوم مہجور' کے موقع پر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی - MAHJOOR DAY
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 9, 2026 at 4:39 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر کے عظیم اور معروف شاعر پیرزادہ غلام احمد المعروف 'مہجور' کی یاد میں ہر سال 9 اپریل کو یومِ مہجور منایا جاتا ہے، تاہم اس سال حیران کن طور پر ان کے آبائی گاؤں میتریگام میں ہی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں ہوئی جس پر مقامی باشندوں میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔
حکومت نے 2005 میں مہجور کے آبائی گھر کو لائبریری اور سیمینار ہال میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم یہ منصوبہ دو دہائیوں سے بھی زائد عرصہ گزرجانے کے بعد بھی اب تک مکمل نہیں ہو سکا اور لائبریری کے نام پر بنائی گئی عمارت بھی خستہ حال ہو چکی ہے۔
مقامی لوگوں نے حکومت پر علاقے کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوءے کہا کہ "مہجور کشمیری زبان و ادب کے انقلابی شاعر تھے جن کی تخلیقات آج بھی عوام میں مقبول ہیں، تاہم اس کے باوجود 'یوم مہجور' پر بھی تقریب منعقد نہ کرنا افسوس کن ہے۔"
