دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت، ’ڈیمو بلاسٹ‘ کے باقیات برآمد - NIA BLAST CASE UPDATE
Published : December 9, 2025 at 8:33 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : دہلی دھماکہ کیس کے سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے منگل کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے جنگلات میں سرچ آپریشن کے دوران ’ڈیمو دھماکہ کے باقیات‘ بر آمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لال قلعہ دھماکہ کے کلیدی ملزم ڈاکٹر عدیل کو بھی موقع واردات پر لایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کیس کے کلیدی ملزم اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر دہلی میں دھماکہ سے قبل ہٹمورہ کے جنگلات میں تجرباتی طور پر ڈیمو دھماکہ کیا تھا۔
معلوم ہوا ہے دھماکہ کی تیاری کے سلسلے میں اسی علاقے میں ملزمین نے ایک ڈیمو بلاست انجام دیا تھا اور این آئی اے کی ٹیم نے بلاسٹ میں استعمال میں لائے گئے گیس سلینڈر کا نچلا حصہ برآمد کرکے اسے فارنزک ٹیم کو روانہ کیا۔
