دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت، ’ڈیمو بلاسٹ‘ کے باقیات برآمد - NIA BLAST CASE UPDATE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 9, 2025 at 8:33 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق) : دہلی دھماکہ کیس کے سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے منگل کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے جنگلات میں سرچ آپریشن کے دوران ’ڈیمو دھماکہ کے باقیات‘ بر آمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔  

ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لال قلعہ دھماکہ کے کلیدی ملزم ڈاکٹر عدیل کو بھی موقع واردات پر لایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کیس کے کلیدی ملزم اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر دہلی میں دھماکہ سے قبل ہٹمورہ کے جنگلات میں تجرباتی طور پر ڈیمو دھماکہ کیا تھا۔

معلوم ہوا ہے دھماکہ کی تیاری کے سلسلے میں اسی علاقے میں ملزمین نے ایک ڈیمو بلاست انجام دیا تھا اور این آئی اے کی ٹیم نے بلاسٹ میں استعمال میں لائے گئے گیس سلینڈر کا نچلا حصہ برآمد کرکے اسے فارنزک ٹیم کو روانہ کیا۔

NIA RAIDS IN SOUTH KASHMIR
RED FORT BLAST UPDATE
NIA RAIDS IN KASHMIR
دہلی دھماکہ کیس
NIA BLAST CASE UPDATE

