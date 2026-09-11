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جموں کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج جاری

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رام بن میں این ایچ ایم ملازمین ہڑتال پر (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 11, 2026 at 9:00 PM IST

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رامبن (نواز رونیال ) : صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں بھی جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین نے جمعہ کو میڈیکل بلاک بٹوٹ علاقے میں پُرامن احتجاج کیا۔ تیسرے روز میں داخل ہو چکے احتجاج کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو سخت پرشیانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔

 یہ احتجاج جموں و کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کو لیکر جاری 72 گھنٹے کی ہڑتال کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے "مساوی کام، مساوی تنخواہ" کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مستقل ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرا میڈیکل عملے کی طرح اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس مطلوبہ قابلیت اور تجربہ بھی موجود ہے، تاہم اس کے باوجود انہیں مراعات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت سے این ایچ ایم ورکرز کے لیے جامع پالیسی تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

احتجاج کر رہے وکروں نے تنخواہوں میں نظرثانی، خدمات کو مستقل کیے جانے، ریٹائرمنٹ فوائد کی فراہمی اور ملازمت کے تحفظ سمیت اپنے دیرینہ مطالبات پورے کرنے پر زور دیا ہے۔
انہوں نے جموں کشمیر کی وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ لیفٹنٹ گورنر سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کریں اور این ایچ ایم ملازمین کے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں۔

رامبن (نواز رونیال ) : صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں بھی جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین نے جمعہ کو میڈیکل بلاک بٹوٹ علاقے میں پُرامن احتجاج کیا۔ تیسرے روز میں داخل ہو چکے احتجاج کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو سخت پرشیانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔

 یہ احتجاج جموں و کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کو لیکر جاری 72 گھنٹے کی ہڑتال کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے "مساوی کام، مساوی تنخواہ" کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مستقل ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرا میڈیکل عملے کی طرح اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس مطلوبہ قابلیت اور تجربہ بھی موجود ہے، تاہم اس کے باوجود انہیں مراعات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت سے این ایچ ایم ورکرز کے لیے جامع پالیسی تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

احتجاج کر رہے وکروں نے تنخواہوں میں نظرثانی، خدمات کو مستقل کیے جانے، ریٹائرمنٹ فوائد کی فراہمی اور ملازمت کے تحفظ سمیت اپنے دیرینہ مطالبات پورے کرنے پر زور دیا ہے۔
انہوں نے جموں کشمیر کی وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ لیفٹنٹ گورنر سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کریں اور این ایچ ایم ملازمین کے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں۔

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TAGGED:

RAMBAN NHM PROTEST
JAMMU KASHMIR NHM PROTEST
NATIONAL HEALTH MISSION
این ایچ ایم احتجاج
NHM EMPLOYEES PROTEST

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