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اننت ناگ میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج جاری

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اننت ناگ میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج جاری (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 15, 2026 at 1:55 PM IST

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 اننت ناگ (فیاض لولو) :  اننت ناگ ضلع میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے تحت محکمہ صحت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ملازمین نے منگل کو بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ گزشتہ شام ملازمین نے اپنی ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کی۔

احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ جب تک ان کے جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ، ان کی احتجاج بدستور جاری رہے گی۔ ہڑتال پر بیٹھے این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات میں جاب سیکورٹی، ریٹائرمنٹ بینیفٹس وغیرہ شامل ہیں۔

ضلع اننت ناگ میں احتجاج کر رہے ایک احتجاجی نے دعویٰ کیا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں اور آج مجبور ہوکر وہ احتجاج کر رہے ہیں۔

 اننت ناگ (فیاض لولو) :  اننت ناگ ضلع میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے تحت محکمہ صحت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ملازمین نے منگل کو بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ گزشتہ شام ملازمین نے اپنی ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کی۔

احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ جب تک ان کے جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ، ان کی احتجاج بدستور جاری رہے گی۔ ہڑتال پر بیٹھے این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات میں جاب سیکورٹی، ریٹائرمنٹ بینیفٹس وغیرہ شامل ہیں۔

ضلع اننت ناگ میں احتجاج کر رہے ایک احتجاجی نے دعویٰ کیا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں اور آج مجبور ہوکر وہ احتجاج کر رہے ہیں۔

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TAGGED:

ANANTNAG NHM PROTEST
KASHMIR NHM PROTEST
NHM STRIKE
این ایچ ایم احتجاج
NHM EMPLOYEES PROTEST

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