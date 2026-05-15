'اگلا ہدف ایشین چمپئن شپ'، تھائی لینڈ میں چاندی کا تمغہ  حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ رودراکش - JAMMU GYMNAST RUDRAKSH KHANNA

چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 15, 2026 at 8:47 PM IST

جموں: تھائی لینڈ کے شہر بینگکاک میں ایروبک جمناسٹکس چمپئن شپ میں ملک کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی تمغہ حاصل کرنے کے بعد جموں کے نوجوان کھلاڑی رودراکش کھنہ کا اگلا ہدف ایشیائی چیمپئن ہے۔ دسویں جماعت کے طالب رودراکش پڑھائی کے ساتھ ساتھ پوری محنت اور لگن کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں۔

رودراکش کھنہ نے تھائی لینڈ میں چین، قازقستان اور تین دیگر ممالک کے جمناسٹس کو شکست دیکر کانسی کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اپنے اس سفر کے بارے بات چیت کی۔ وہ اپنی کامیابی کا سہرا اپنے کوچز کے سر باندھتے ہیں جبکہ اپنی والدہ کو بھی اپنا آئیڈل تصور کر رہے ہیں۔ 

انکے مطابق یہ "یقیناً فخر کا لمحہ ہے۔" تاہم وہ اسی پر اکتفا کرنے کے بجائےاپنے سفر کو آگے لے جا کر ایشین چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

