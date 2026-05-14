امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے: نیٹ پیپر لیک پر وزیر تعلیم کا مطالبہ - JK MINISTER ON NEET PAPER LEAK
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 14, 2026 at 3:43 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں "شفاف تحقیقات" کا مطالبہ کرتے ہوئے "امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے عالے عناصر کو کڑی سزا" دینے کی اپیل کی ہے۔
سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران سکینہ ایتو نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع کو "ملک بھر کے طلبہ اور والدین میں شدید تشویش پیداکرنے والا معاملہ" قرار دیتے ہوئے کہا: "اس معاملے کی غیر جانبدار اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔"
یاد رہے کہ نیٹ یو جی 2026 پرچہ لیک کی خبروں کے بعد این ای ٹی (NET) نے ملک بھر میں منعقد ہوئے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا، تاہم نئے امتحانات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔
جموں کشمیر کی وزیر صحت نے زور دیکر کہا: "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"
سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں "شفاف تحقیقات" کا مطالبہ کرتے ہوئے "امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے عالے عناصر کو کڑی سزا" دینے کی اپیل کی ہے۔
سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران سکینہ ایتو نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع کو "ملک بھر کے طلبہ اور والدین میں شدید تشویش پیداکرنے والا معاملہ" قرار دیتے ہوئے کہا: "اس معاملے کی غیر جانبدار اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔"
یاد رہے کہ نیٹ یو جی 2026 پرچہ لیک کی خبروں کے بعد این ای ٹی (NET) نے ملک بھر میں منعقد ہوئے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا، تاہم نئے امتحانات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔
جموں کشمیر کی وزیر صحت نے زور دیکر کہا: "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"