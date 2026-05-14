ETV Bharat / Videos

امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے: نیٹ پیپر لیک پر وزیر تعلیم کا مطالبہ - JK MINISTER ON NEET PAPER LEAK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
وزیر تعلیم سکینہ ایتو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 14, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں "شفاف تحقیقات" کا مطالبہ کرتے ہوئے "امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے عالے عناصر کو کڑی سزا" دینے کی اپیل کی ہے۔

سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران سکینہ ایتو نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع کو "ملک بھر کے طلبہ اور والدین میں شدید تشویش پیداکرنے والا معاملہ" قرار دیتے ہوئے کہا: "اس معاملے کی غیر جانبدار اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔"

یاد رہے کہ نیٹ یو جی 2026 پرچہ لیک کی خبروں کے بعد این ای ٹی (NET) نے ملک بھر میں منعقد ہوئے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا، تاہم نئے امتحانات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔

جموں کشمیر کی وزیر صحت نے زور دیکر کہا: "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"

سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں "شفاف تحقیقات" کا مطالبہ کرتے ہوئے "امتحانی نظام کی ساکھ مجروح کرنے عالے عناصر کو کڑی سزا" دینے کی اپیل کی ہے۔

سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران سکینہ ایتو نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک تنازع کو "ملک بھر کے طلبہ اور والدین میں شدید تشویش پیداکرنے والا معاملہ" قرار دیتے ہوئے کہا: "اس معاملے کی غیر جانبدار اور منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔"

یاد رہے کہ نیٹ یو جی 2026 پرچہ لیک کی خبروں کے بعد این ای ٹی (NET) نے ملک بھر میں منعقد ہوئے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا، تاہم نئے امتحانات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔

جموں کشمیر کی وزیر صحت نے زور دیکر کہا: "امتحانی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

SAKINA ITOO
NEET PAPER LEAK
JAMMU KASHMIR
نیٹ پیپر لیک
JK MINISTER ON NEET PAPER LEAK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

...view details

اسی موضوع پر

اشیائے ضروریہ کا وافر اسٹاک موجود: جموں کشمیر کابینہ وزیر

اشیائے ضروریہ کا وافر اسٹاک موجود: جموں کشمیر کابینہ وزیر

May 14, 2026 at 2:04 PM IST
محبوبہ مفتی

بھارت پاکستان مذاکرات پر آر ایس ایس لیڈر کے بیان کا محبوبہ مفتی نے کیا خیر مقدم

May 13, 2026 at 6:37 PM IST
Watch video diabetes a lifestyle disease multigrain atta a better choice to control know the key ingredients Urdu News

بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مخلوط اناج کا آٹا ایک صحت بخش آپشن

May 13, 2026 at 3:50 PM IST
پلوامہ میں زیر تعمیر 'انڈر پاس' سے آبپاشی نظام متاثر

پلوامہ میں زیر تعمیر 'انڈر پاس' سے آبپاشی نظام متاثر، کسانوں نے کیا تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ

May 12, 2026 at 5:03 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.