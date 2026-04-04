جموں کشمیر اسمبلی میں این سی، پی ڈی پی کی لفظی جنگ؛ ملی ٹنٹ، پولیس کی مدد سے شہریوں کا قتل کرنے کا الزام - NC PDP
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 4, 2026 at 6:19 PM IST
جموں (عامر تانترے):جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر اور وزیر تعلیم نے نام لیے بغیر پی ڈی پی کے وحید پرہ پر ملی ٹنٹس اور پولیس کی مدد سے شہریوں کو قتل کرنے کے الزمات عائد کیے۔ این سی اور پی ڈی پی کے مابین جموں کشمیر اسمبلی میں اس وقت لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی جب پی ڈی پی رکن نے وزیر صحت و طبی تعلیم کی تعلیمی قابلیت پر سوالات اٹھائے۔
سکینہ ایتو نے اسپیکر کو مخاطب ہو کر بغیر نام لیے اسمبلی کے ایک رکن کی سخت تنقید کی اور یہ سنگین الزامات عائد کیے۔ سکینہ ایتو نے اسمبلی میں کہا: "معزز رکن اسمبلی کو چاہیے کہ وہ اپنی حد میں رہ کر بات کرے اور ذاتی حملے نہ کریں۔ انہیں یہ حق نہیں کہ وہ میری تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھائیں۔ میں نے کبھی لوگوں کو مارنے کے لیے اپنی گاڑی میں نہ کسی ملی ٹنٹ کو بٹھائے نہ ہی کسی ڈی وائی ایس پی کو۔"
