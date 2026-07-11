ETV Bharat / Videos

این سی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے کیا جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے انکار - NC MP AGHA SYED RUHULLAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
این سی رکن اسمبلی آغا روح اللہ نے کیا جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے انکار (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 11, 2026 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

کولگام:  نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے اپنے ہی پارٹی کے جنتر منتر احتجاج  کو بی جے پی کے بیانیے کو تقویت دینے کا الزام عائد کیا۔ روح اللہ نے اپنی ہی پارٹی کے مجوزہ احتجاج میں شرکت کرنے سے صاف انکار کیا۔

کولگام میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران روح اللہ نے دعویٰ کیا کہ این سی کو ان کی اب کوئی ضرورت نہیں لہٰذا وہ نئی دہلی میں احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔

انہوں  نے یہ بھی کہا کہ این سی کو ان کی اب ضرورت نہیں رہی،  جس کی وجہ سے انہوں نے آج سرینگر کے پارٹی کنونشن میں انہیں مدعو نہیں کیا تھا اور اسی لیے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔

کولگام:  نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے اپنے ہی پارٹی کے جنتر منتر احتجاج  کو بی جے پی کے بیانیے کو تقویت دینے کا الزام عائد کیا۔ روح اللہ نے اپنی ہی پارٹی کے مجوزہ احتجاج میں شرکت کرنے سے صاف انکار کیا۔

کولگام میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران روح اللہ نے دعویٰ کیا کہ این سی کو ان کی اب کوئی ضرورت نہیں لہٰذا وہ نئی دہلی میں احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔

انہوں  نے یہ بھی کہا کہ این سی کو ان کی اب ضرورت نہیں رہی،  جس کی وجہ سے انہوں نے آج سرینگر کے پارٹی کنونشن میں انہیں مدعو نہیں کیا تھا اور اسی لیے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

AGA RUHULLAH
RUHULLAH MEHDI
JANTAR MANTAR PROTEST
JAMMU KASHMIR STATEHOOD
NC MP AGHA SYED RUHULLAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

The gang war torn village in Bihar blood soaked manjhauli village gaya bihar gangwar history Urdu News

بہار کا ایسا گاؤں جب "خون" گاؤں کی پہچان بن گیا

July 10, 2026 at 4:30 PM IST
ا

ریاستی درجے کی دستخطی مہم کا کیا ہوا؟: بی جے پی لیڈر سنیل شرما

July 10, 2026 at 4:16 PM IST
Land Donor lock Water supply scheme after depart failed to deliver in JK Awantipora Urdu News

محکمۂ جل شکتی کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی

July 10, 2026 at 12:40 PM IST
ا

بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی فلم 'بیبی ڈو ڈائی ڈو' کی تشہیر کیلیے  کشمیر  وارد

July 10, 2026 at 12:20 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.