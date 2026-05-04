پی ڈی پی ڈوبتے جہاز' کے مانند: نائب وزیر اعلیٰ - PDP BJP ALLIANCE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 4, 2026 at 8:11 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کا موازنہ ایک ڈوبتے جہاز کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار پیر کو جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔
دورے کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: "اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے مل کر حکومت نہ بناتی تو آج یہاں کے حالات اس قدر ابتر نہ ہوئے ہوتے۔"
انہوں نے موجودہ صورتحال کے لیے پی ڈی پی کو راست ذمہ دار ٹھہرایا اور ساری ذمہ داری ان پر ہی عائد کی۔
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کا موازنہ ایک ڈوبتے جہاز کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار پیر کو جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔
دورے کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: "اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے مل کر حکومت نہ بناتی تو آج یہاں کے حالات اس قدر ابتر نہ ہوئے ہوتے۔"
انہوں نے موجودہ صورتحال کے لیے پی ڈی پی کو راست ذمہ دار ٹھہرایا اور ساری ذمہ داری ان پر ہی عائد کی۔