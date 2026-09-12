ETV Bharat / Videos

پلوامہ لوک عدالت میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز کا قیام

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
پلوامہ لوک عدالت میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز کا قیام (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 12, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ  :  پلوامہ ضلع میں نیشنل لوک عدالت کا ہفتہ کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج پلوامہ شبیر احمد نے افتتاح کیا۔ جس دوران ضلع بھر میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز قائم کیے گئے تھے۔ 

چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ، مزمل احمد وانی، نے اس حوالہ سے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ لوک عدالتوں میں مقدمات فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے جاتے ہیں۔ 

انہوں نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالتوں میں صادر کیے جانے والے فیصلہ حتمی ہوتے ہیں جبکہ ایک بار مقدمہ طے ہونے کے بعد فریقین کو عدالتی فیس بھی لوٹائی جاتی ہے۔

پلوامہ  :  پلوامہ ضلع میں نیشنل لوک عدالت کا ہفتہ کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج پلوامہ شبیر احمد نے افتتاح کیا۔ جس دوران ضلع بھر میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز قائم کیے گئے تھے۔ 

چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ، مزمل احمد وانی، نے اس حوالہ سے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ لوک عدالتوں میں مقدمات فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے جاتے ہیں۔ 

انہوں نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالتوں میں صادر کیے جانے والے فیصلہ حتمی ہوتے ہیں جبکہ ایک بار مقدمہ طے ہونے کے بعد فریقین کو عدالتی فیس بھی لوٹائی جاتی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PULWAMA LOK ADALAT
KASHMIR NATIONAL LOK ADALAT
KASHMIR NEWS
نیشنل لوک عدالت پلوامہ
PULWAMA NATIONAL LOK ADALAT

اسی موضوع پر

ا

جموں کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج جاری

September 11, 2026 at 9:00 PM IST
ا

بریل اور اشاروں کی زبان، خصوصی بچوں کے لیے دینی و دنیوی تعلیم کا نیا دروازہ

September 10, 2026 at 4:13 PM IST
جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا

جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا

September 9, 2026 at 4:45 PM IST
فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

September 8, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.