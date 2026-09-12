پلوامہ لوک عدالت میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز کا قیام
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 5:04 PM IST
پلوامہ : پلوامہ ضلع میں نیشنل لوک عدالت کا ہفتہ کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج پلوامہ شبیر احمد نے افتتاح کیا۔ جس دوران ضلع بھر میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز قائم کیے گئے تھے۔
چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ، مزمل احمد وانی، نے اس حوالہ سے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ لوک عدالتوں میں مقدمات فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے جاتے ہیں۔
انہوں نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالتوں میں صادر کیے جانے والے فیصلہ حتمی ہوتے ہیں جبکہ ایک بار مقدمہ طے ہونے کے بعد فریقین کو عدالتی فیس بھی لوٹائی جاتی ہے۔
پلوامہ : پلوامہ ضلع میں نیشنل لوک عدالت کا ہفتہ کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ شیشن جج پلوامہ شبیر احمد نے افتتاح کیا۔ جس دوران ضلع بھر میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز قائم کیے گئے تھے۔
چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ، مزمل احمد وانی، نے اس حوالہ سے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ لوک عدالتوں میں مقدمات فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیے جاتے ہیں۔
انہوں نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالتوں میں صادر کیے جانے والے فیصلہ حتمی ہوتے ہیں جبکہ ایک بار مقدمہ طے ہونے کے بعد فریقین کو عدالتی فیس بھی لوٹائی جاتی ہے۔