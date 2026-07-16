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قومی کتاب میلہ سرینگر میں 18سے 26جولائی تک ہوگا منعقد - کتاب میلہ سرینگر

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ڈی سی سرینگر (دائیں)، ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ، سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 16, 2026 at 3:54 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین) : "چنار بُک فیسٹیول" کا تیسرا ایڈیشن 18 سے 26 جولائی تک سرینگر کے ڈل جھیل کے کنارے واقع معروف ایس کے آئی سی سی  میں منعقد ہوگا۔ 

قومی سطح کے اس کتاب میلے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سمیت دو سے سے زائد پبلشرز کی شرکت متوقع ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس 9 روزہ کتاب میلے میں انگریزی، اردو، کشمیری، ہندی، ڈوگری سمیت دیگر زبانوں کی کتابوں تک رسائی فراہم کرنے والے 2 سو سے زائد اسٹالز نصب ہوں گے۔ 

اس کے علاوہ فن، ادب اور ثقافتی و میوزیکل پروگرامز بھی معنقد کیے جائیں گے۔

سرینگر (پرویز الدین) : "چنار بُک فیسٹیول" کا تیسرا ایڈیشن 18 سے 26 جولائی تک سرینگر کے ڈل جھیل کے کنارے واقع معروف ایس کے آئی سی سی  میں منعقد ہوگا۔ 

قومی سطح کے اس کتاب میلے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سمیت دو سے سے زائد پبلشرز کی شرکت متوقع ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس 9 روزہ کتاب میلے میں انگریزی، اردو، کشمیری، ہندی، ڈوگری سمیت دیگر زبانوں کی کتابوں تک رسائی فراہم کرنے والے 2 سو سے زائد اسٹالز نصب ہوں گے۔ 

اس کے علاوہ فن، ادب اور ثقافتی و میوزیکل پروگرامز بھی معنقد کیے جائیں گے۔

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TAGGED:

BOOK FESTIVAL KASHMIR
SRINAGAR BOOK FESTIVAL
کشمیر کتاب میلہ
کتاب میلہ سرینگر
KASHMIR NATIONAL BOOK FESTIVAL

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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