ETV Bharat / Videos

چنار بُک فیسٹول میں مشاعرہ، شام غزل اور صوفیانہ کلام - BOOK FESTIVAL AT SKICC SRINAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
چنار بُک فیسٹول میں مشاعرہ، شام غزل اور صوفیانہ کلام (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 24, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین)

قومی کتاب میلہ ’’چنار بُک فیسٹول 2026‘‘ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ یہ ادبی میلہ نہ صرف کتب بینی کے شوقین حضرات کے لیے بلکہ یہ فن، ادب اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کتاب میلے میں جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ کتابیں خریدتے ہوئے دیکھے جار ہے ہیں، وہیں یہاں آنے والے علمی اور ثقافتی پروگرامز سے بھی محظوظ ہورہے ہیں۔ شام کے اوقات میں الگ الگ موضوعات پر مذاکروں کے علاوہ رنگا رنگ موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جب کہ میلے میں مشاعرے، شام غزل، صوفیانہ کلام، بچوں کے پروگرامز اور معروف مصنفین سے ملاقات جیسی ہمہ جہت سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ 
 
فکشن نگار مشتاق احمد مشتاق کہتے ہیں کہ یہ چنار بک فیسٹیول اپنی نوعیت کا منفرد میلہ ثابت ہوا جس میں تہذیب و ادب کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس طرح نوجوان نسل کو کتابوں کے علاوہ اپنی ثقافت اور روایات سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ جس سے ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی ادبی یا ثقافتی تقریب سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ایسے ہی فیسٹول سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میلہ اب ہماری ثقافتی زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تھیٹر آرٹسٹس کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں نہ صرف عام لوگوں بلکہ فن اور ادب سے وابستہ اہم شخصیات کے سامنے اپنا فن دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں علم و ادب اور سنگیت کا بہترین امتزاج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اس سنگم سے جہاں کتب بینی کو کافی حد تک فروغ حاصل ہو رہا ہے، وہیں موسیقی اور اداکاری کے ذریعے لوگوں کی دلجوئی کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ 


'چنار بک فیسٹیول' میں تقریباً 200 کتب فروش اور ناشرین نے شرکت کی اور شائقین کتب کی کثیر تعداد نے اس میلے کے تئیں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طلبا، اساتذہ، والدین، ادیب اور محبان اردو کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اسے علم و ادب کا یادگار میلہ بنا دیا ہے۔ کتب بینی کے شوقین ایک نوجوان نے موجودہ ڈیجیٹل اسکرینوں کے تسلط والے دور میں اس فیسٹیول کو کتابوں کی جانب ایک مثبت واپسی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’کتاب محض معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کو غور و فکر کرنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ای کتب کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن کاغذ کی خوشبو، ورق پلٹنے کی مخصوص آواز اور ذہنی یکسوئی جیسا تجربہ صرف روایتی کتاب ہی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کتاب ہمیں ملک کی دیگر حصوں سے منگوانی پڑتی ہو وہ ہمیں گھر کی دہلیز پر مناسب قمیت پر دستیاب ہے۔ جس کا پڑھنے والوں کو بھرپور فائڈہ اٹھانا چاہیے۔
 
ملک کے دیگر پبلیشرز کے ساتھ ساتھ محکمۂ آرکالوجی سروے آف انڈیا کی جانب سے یہاں ایک اسٹال لگایا گیا تھا تاکہ لوگ خاص کر نوجوان نسل، ملک کی تہذیبی تاریخ اور آثار قدیمہ سے آشنا ہو جائے۔ گریمہ کوشک کہتی ہیں کہ تاریخی اور آثار قدیمہ سے متعلق کتابوں کو خریدنے میں لوگوں نے کافی دلچسپی دکھائی اور بہتر درعمل دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر بار نئی معنویت اور مختلف تجربات سے ہمکنار کرتا ہے۔‘‘ چنار بُک فیسٹیول کے منتظمین کہتے ہیں کہ نوجوانوں اور بچوں میں تحقیق، تخلیق اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے کتب بینی انتہائی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طالب علم فیزیکلی کتاب پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ سال اس فیسٹیول کو مزید توسیع دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واضح رہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور نیشنل بُک ٹرسٹ آف انڈیا کے اشتراک سے ’’چنار بُک فیسٹول‘‘ کا اہتمام 18 جولائی کو کیا گیا جو کہ اب رواں ماہ 26 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ 

سرینگر (پرویز الدین)

قومی کتاب میلہ ’’چنار بُک فیسٹول 2026‘‘ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ یہ ادبی میلہ نہ صرف کتب بینی کے شوقین حضرات کے لیے بلکہ یہ فن، ادب اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کتاب میلے میں جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ کتابیں خریدتے ہوئے دیکھے جار ہے ہیں، وہیں یہاں آنے والے علمی اور ثقافتی پروگرامز سے بھی محظوظ ہورہے ہیں۔ شام کے اوقات میں الگ الگ موضوعات پر مذاکروں کے علاوہ رنگا رنگ موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جب کہ میلے میں مشاعرے، شام غزل، صوفیانہ کلام، بچوں کے پروگرامز اور معروف مصنفین سے ملاقات جیسی ہمہ جہت سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ 
 
فکشن نگار مشتاق احمد مشتاق کہتے ہیں کہ یہ چنار بک فیسٹیول اپنی نوعیت کا منفرد میلہ ثابت ہوا جس میں تہذیب و ادب کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس طرح نوجوان نسل کو کتابوں کے علاوہ اپنی ثقافت اور روایات سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ جس سے ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی ادبی یا ثقافتی تقریب سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ایسے ہی فیسٹول سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میلہ اب ہماری ثقافتی زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تھیٹر آرٹسٹس کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں نہ صرف عام لوگوں بلکہ فن اور ادب سے وابستہ اہم شخصیات کے سامنے اپنا فن دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں علم و ادب اور سنگیت کا بہترین امتزاج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اس سنگم سے جہاں کتب بینی کو کافی حد تک فروغ حاصل ہو رہا ہے، وہیں موسیقی اور اداکاری کے ذریعے لوگوں کی دلجوئی کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ 


'چنار بک فیسٹیول' میں تقریباً 200 کتب فروش اور ناشرین نے شرکت کی اور شائقین کتب کی کثیر تعداد نے اس میلے کے تئیں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طلبا، اساتذہ، والدین، ادیب اور محبان اردو کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اسے علم و ادب کا یادگار میلہ بنا دیا ہے۔ کتب بینی کے شوقین ایک نوجوان نے موجودہ ڈیجیٹل اسکرینوں کے تسلط والے دور میں اس فیسٹیول کو کتابوں کی جانب ایک مثبت واپسی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’کتاب محض معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کو غور و فکر کرنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ای کتب کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن کاغذ کی خوشبو، ورق پلٹنے کی مخصوص آواز اور ذہنی یکسوئی جیسا تجربہ صرف روایتی کتاب ہی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کتاب ہمیں ملک کی دیگر حصوں سے منگوانی پڑتی ہو وہ ہمیں گھر کی دہلیز پر مناسب قمیت پر دستیاب ہے۔ جس کا پڑھنے والوں کو بھرپور فائڈہ اٹھانا چاہیے۔
 
ملک کے دیگر پبلیشرز کے ساتھ ساتھ محکمۂ آرکالوجی سروے آف انڈیا کی جانب سے یہاں ایک اسٹال لگایا گیا تھا تاکہ لوگ خاص کر نوجوان نسل، ملک کی تہذیبی تاریخ اور آثار قدیمہ سے آشنا ہو جائے۔ گریمہ کوشک کہتی ہیں کہ تاریخی اور آثار قدیمہ سے متعلق کتابوں کو خریدنے میں لوگوں نے کافی دلچسپی دکھائی اور بہتر درعمل دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر بار نئی معنویت اور مختلف تجربات سے ہمکنار کرتا ہے۔‘‘ چنار بُک فیسٹیول کے منتظمین کہتے ہیں کہ نوجوانوں اور بچوں میں تحقیق، تخلیق اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے کتب بینی انتہائی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طالب علم فیزیکلی کتاب پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ سال اس فیسٹیول کو مزید توسیع دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واضح رہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور نیشنل بُک ٹرسٹ آف انڈیا کے اشتراک سے ’’چنار بُک فیسٹول‘‘ کا اہتمام 18 جولائی کو کیا گیا جو کہ اب رواں ماہ 26 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

چنار بک فیسٹیول
3RD CHINAR BOOK FESTIVAL
CHINAR BOOK FESTIVAL 2026
BOOK FESTIVAL AT SKICC SRINAGAR
IMPORTANCE OF BOOK SPECIAL REPORT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

Explainer: Floods in Bihar siwan teer balua boat village bihar flood survival story Urdu News

بہار میں سیلاب سے لڑنے والی جنگ کی دلچسپ کہانی جانیے

July 24, 2026 at 12:20 PM IST
ا

مکانات گرانے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی: عمر عبداللہ

July 23, 2026 at 8:16 PM IST
monsoon fungal infections rising doctors warn against self medication and steroid cream misuse Urdu News

مانسون میں ان چیزوں کو نہ کریں نظر انداز، مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن میں اضافہ

July 23, 2026 at 10:06 AM IST
ا

اننت ناگ حملے کے بعد کشمیر بھر میں چیکنگ، تلاشی کا عمل تیز

July 22, 2026 at 8:02 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.