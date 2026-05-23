شوپیاں میں منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا معنقد - NASHA MUKT ABHIYAN LG PADYATRA

شوپیاں میں منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا معنقد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 23, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
شوپیان (شاہد ٹاک): جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف جاری 100 روزہ مہم کے تحت شوپیان میں 'نشہ مُکت جموں و کشمیر' کے حوالہ سے منعقدہ 'پد یاترا' کی قیادت کی۔ پدیاترا میں ہزاروں افراد نے شرکت کر کے منشیات کے ناسور کے خلاف متحد آواز بلند کی۔

اس موقع پر نوجوانوں، طلبہ، سول سوسائٹی ارکان، تاجروں، سرکاری افسران، مذہبی رہنماؤں، پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں، کھلاڑیوں اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے عزم کا اظہار کیا۔

 یہ پروگرام جموں و کشمیر بھر میں جاری "نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان"  کا حصہ تھا، جس کا آغاز 11 اپریل کو کیا گیا تھا تاکہ منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف بیداری پیدا کی جا سکے اور ہر ضلع میں عوامی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔

 اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے اجتماعی عوامی تعاون ناگزیر ہے اور نوجوان نسل کو اس بدعت سے محفوظ رکھنے کے لیے پورے سماج کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے مشن میں ہر شہری کی شمولیت ضروری ہے۔

پد یاترا کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور منشیات مخالف نعرے بھی بلند کیے گئے۔ ماحول پرجوش رہا جبکہ مہم کے ذریعے ہر گھر، گاؤں اور محلے تک بیداری کا پیغام پہنچانے کا عزم دہرایا گیا۔  اس موقع پر سینئر سول و پولیس افسران، ضلع انتظامیہ کے حکام اور معزز شہری بھی موجود تھے۔

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

