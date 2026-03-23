نادی مرگ قتلِ عام کی 23ویں برسی پر شوپیاں میں شردھانجلی سبھاکا انعقاد - 23 YEARS OF NADIMARG MASSACRE
Published : March 23, 2026 at 7:07 PM IST
شوپیاں ( شاہد ٹاک): شوپیاں کے نادی مرگ علاقے 23 اور24 مارچ 2003 کی درمیانی نامعلوم مسلح افراد نے اقلیتی طبقے سے وابستہ کشمیری پنڈتوں کے قتل عام کی 23ویں برسی کے موقع پر پنڈتوں نے شردھانجلی سبھا کا انعقاد کیا۔
اس سبھا میں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمانوں، سماجی کارکنان کے علاوہ کئی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سبھا کے دوران قتل کیے گئے کشمیری ہندوؤں کو شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا گیا جبکہ گلباری کے علاوہ شمعیں بھی روشن کی گئیں۔
اس دردناک رات کو یاد کرتے ہوئے ایک کشمیری پنڈت نے بتایا کہ اس طرح کے سانحات و واقعات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں انہوں نے اکثریتی طبقہ سے بھی پنڈتوں کی کشمیری واپسی سے متعلق ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا۔
شوپیاں ( شاہد ٹاک): شوپیاں کے نادی مرگ علاقے 23 اور24 مارچ 2003 کی درمیانی نامعلوم مسلح افراد نے اقلیتی طبقے سے وابستہ کشمیری پنڈتوں کے قتل عام کی 23ویں برسی کے موقع پر پنڈتوں نے شردھانجلی سبھا کا انعقاد کیا۔
اس سبھا میں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمانوں، سماجی کارکنان کے علاوہ کئی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سبھا کے دوران قتل کیے گئے کشمیری ہندوؤں کو شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا گیا جبکہ گلباری کے علاوہ شمعیں بھی روشن کی گئیں۔
اس دردناک رات کو یاد کرتے ہوئے ایک کشمیری پنڈت نے بتایا کہ اس طرح کے سانحات و واقعات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں انہوں نے اکثریتی طبقہ سے بھی پنڈتوں کی کشمیری واپسی سے متعلق ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا۔