صحافتی برادری کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلہ، نوجوان نسل میں دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش - NAATIYA COMPETITION IN ANANTNAG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 26, 2026 at 12:49 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (فیاض احمد لولو): ماہِ مقدس رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر صحافتی برادری کے زیر اہتمام ضلع اننت ناگ میں ایک روح پرور نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جو عقیدت و احترام کے ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں شرکاء نے شرکت کی اور حضور اکرمﷺ کی شان اقدس میں دلنشین نعتیں پیش کر کے سامعین کے دل موہ لیے۔ اس روحانی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور منتظمین کی اس کاوش کو سراہا جس کا مقصد ماہِ رمضان کے بابرکت ایام میں دینی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا تھا۔ شرکاء نے نہایت خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے اپنے فن اور عقیدت کا مظاہرہ کیا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ مقابلے کے اختتام پر تمام شرکاء کو منتظمین کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے جب کہ پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے والے شرکاء کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ کئی شرکاء کو قرآنِ مجید کے نسخے اور روایتی کشمیری شال بھی بطورِ اعزاز پیش کیے گئے۔
اس موقع پر ایس ایچ او بجبہاڑہ انسپکٹر مجید حسن خان مہمانِ خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں صحافتی برادری کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے روحانی اور اصلاحی پروگرام نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دوران مقابلے میں شریک مختلف شرکاء نے بھی اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والے شریک نعتیہ مقابلہ بسنت کمار نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔
اسی طرح ڈاکٹر ہلال اور جان وسیم نے بھی اس پروگرام کو ایک بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ نعتیہ مقابلوں کے ذریعے نوجوان نسل میں دینی شعور اور محبتِ رسولﷺ کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر صحافی فیاض لولو اور سہیل احمد ڈار نے تمام شرکاء، مہمانوں اور معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے تعاون اور بھرپور شرکت کی بدولت یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے دینی و ثقافتی پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ معاشرے میں مثبت پیغام عام ہو سکے۔
