کشمیر میں میرا دیش میری پہچان پروگرام کا کامیاب انعقاد - MERA DESH MERI PEHCHAN PROGRAMME
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Published : June 19, 2026 at 4:28 PM IST
سوپور، بارہمولہ، (کوثر عرفات)
طلباء کو گہرے ثقافتی تنوع، ورثے، روایات اور ملک ہندوستان کے مختلف خطوں کی کامیابیوں کو عمیق اور متعامل ڈسپلے کے ذریعے تجربہ کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرنے کے حوالے سے آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور مازبگ میں اہم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد تنوع میں اتحاد کے جذبے کو ظاہر کرکے نوجوان ذہنوں کو فروغ دینا، قومی یکجہتی اور وسیع تناظر میں حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس پروگرام میں سوپور کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سوپور اور اس کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی اور مختلف کلچرل پروگرام پیش کیے۔
دراصل فوج اور مختلف اسکولوں کے زیر اہتمام اس پروگرام کو آرگنائزیشن کیا گیا تھا اور کافی بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوپور آرمی گڈول اسکول کی پرنسپل ہرویندر کور نے کہا کہ آج کا یہ پروگرام کافی اہم ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سوپور اور اس کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچے ہیں، ان کو ہم اپنے ملک ہندوستان کے بارے میں ثقافت کے حوالے سے جانکاری دینا چاہتے ہیں۔ پرنسپل ہرویندر کور نے کہا کہ ہم نے ملک کی دیگر ریاستوں سے استاد کی خدمات حاصل کی جو ان بچوں کو ملک کی دیگر ریاستوں کے تہذیب اور تمدن کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مقامی بچے ہیں ان کو ملک کے کلچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ملک کی دوسرے ریاستوں میں نہیں جا پاتا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کتنا اچھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج کا پروگرام کافی کامیاب رہا ہے۔ بچوں میں کافی جوش و خروش اور خوشی دیکھنے کو ملی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ ملک کی بہبودی کے لیے کام کرے۔ اس دوران بچوں نے کہا کہ ہم کافی خوش ہیں اور ہم نے آج طرح طرح کے پروگرامس میں شرکت کی اور اس سے ہم کو ملک کی دوسری ریاستوں کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو گجرات، مہاراشٹر، دہلی اور دیگر ریاستوں کے بارے میں اور ان کے کلچر کے بارے میں جانکاری دی گئی اور اس سے ہم کو کافی علم حاصل ہوا اور ہم ہم فوج اور اس اسکول کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ہم کو موقع دیا کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔
سوپور، بارہمولہ، (کوثر عرفات)
طلباء کو گہرے ثقافتی تنوع، ورثے، روایات اور ملک ہندوستان کے مختلف خطوں کی کامیابیوں کو عمیق اور متعامل ڈسپلے کے ذریعے تجربہ کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرنے کے حوالے سے آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور مازبگ میں اہم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد تنوع میں اتحاد کے جذبے کو ظاہر کرکے نوجوان ذہنوں کو فروغ دینا، قومی یکجہتی اور وسیع تناظر میں حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس پروگرام میں سوپور کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سوپور اور اس کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی اور مختلف کلچرل پروگرام پیش کیے۔
دراصل فوج اور مختلف اسکولوں کے زیر اہتمام اس پروگرام کو آرگنائزیشن کیا گیا تھا اور کافی بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوپور آرمی گڈول اسکول کی پرنسپل ہرویندر کور نے کہا کہ آج کا یہ پروگرام کافی اہم ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سوپور اور اس کے مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے بچے ہیں، ان کو ہم اپنے ملک ہندوستان کے بارے میں ثقافت کے حوالے سے جانکاری دینا چاہتے ہیں۔ پرنسپل ہرویندر کور نے کہا کہ ہم نے ملک کی دیگر ریاستوں سے استاد کی خدمات حاصل کی جو ان بچوں کو ملک کی دیگر ریاستوں کے تہذیب اور تمدن کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مقامی بچے ہیں ان کو ملک کے کلچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ملک کی دوسرے ریاستوں میں نہیں جا پاتا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کتنا اچھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج کا پروگرام کافی کامیاب رہا ہے۔ بچوں میں کافی جوش و خروش اور خوشی دیکھنے کو ملی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ ملک کی بہبودی کے لیے کام کرے۔ اس دوران بچوں نے کہا کہ ہم کافی خوش ہیں اور ہم نے آج طرح طرح کے پروگرامس میں شرکت کی اور اس سے ہم کو ملک کی دوسری ریاستوں کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو گجرات، مہاراشٹر، دہلی اور دیگر ریاستوں کے بارے میں اور ان کے کلچر کے بارے میں جانکاری دی گئی اور اس سے ہم کو کافی علم حاصل ہوا اور ہم ہم فوج اور اس اسکول کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ہم کو موقع دیا کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔