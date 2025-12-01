ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی نے کیا 2008 طرز پر احتجاج کا انتباہ - MUSLIM STUDENTS ADMISSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 1, 2025 at 8:38 PM IST
جموں: ایم بی بی ایس داخلوں میں مبینہ ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے سنگھرش سمیتی نے 2008 جیسی بم بم بھولے تحریک کا انتباہ کیا۔
’’شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘‘ کے رہنماؤں نے پیر کو گیتا بھون، جموں میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس دوران تنظیم کے رہنماؤں نے دوران خبردار کیا کہ ’’اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 2008 کی طرح ’بم بم بھولے طرز کی تحریک‘ شروع کی جائے گی۔‘‘
سنگھرس سمیتی نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ’’احتجاج کی ساری ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔‘‘
پریس کانفرنس کے دوران لیڈران نے کہا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس داخلوں کے سلسلے میں مجموعی طور پر ہندوؤں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔‘‘ جسے ’قطعاً برداشت‘ نہیں کریں گے۔
جموں: ایم بی بی ایس داخلوں میں مبینہ ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے سنگھرش سمیتی نے 2008 جیسی بم بم بھولے تحریک کا انتباہ کیا۔
’’شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘‘ کے رہنماؤں نے پیر کو گیتا بھون، جموں میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس دوران تنظیم کے رہنماؤں نے دوران خبردار کیا کہ ’’اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 2008 کی طرح ’بم بم بھولے طرز کی تحریک‘ شروع کی جائے گی۔‘‘
سنگھرس سمیتی نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ’’احتجاج کی ساری ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔‘‘
پریس کانفرنس کے دوران لیڈران نے کہا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس داخلوں کے سلسلے میں مجموعی طور پر ہندوؤں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔‘‘ جسے ’قطعاً برداشت‘ نہیں کریں گے۔