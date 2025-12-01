ETV Bharat / Videos

ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی نے کیا 2008 طرز پر احتجاج کا انتباہ

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 1, 2025 at 8:38 PM IST

جموں: ایم بی بی ایس داخلوں میں مبینہ ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے سنگھرش سمیتی نے 2008 جیسی بم بم بھولے تحریک کا انتباہ کیا۔  

’’شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘‘ کے رہنماؤں نے پیر کو گیتا بھون، جموں میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس دوران تنظیم کے رہنماؤں نے دوران خبردار کیا کہ ’’اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 2008 کی طرح ’بم بم بھولے طرز کی تحریک‘ شروع کی جائے گی۔‘‘

سنگھرس سمیتی نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ’’احتجاج کی ساری ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔‘‘  

پریس کانفرنس کے دوران لیڈران نے کہا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس داخلوں کے سلسلے میں مجموعی طور پر ہندوؤں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔‘‘ جسے ’قطعاً برداشت‘ نہیں کریں گے۔

