مانسون میں ان چیزوں کو نہ کریں نظر انداز، مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن میں اضافہ - MONSOON STEROID CREAM SIDE EFFECTS
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Published : July 23, 2026 at 10:06 AM IST
چنڈی گڑھ، ہریانہ: چندی گڑھ میں، ماہر امراض جلد مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی براہ راست انفیکشن کا سبب نہیں بنتا لیکن جلد کی طویل نمی، پسینہ زیادہ آنا اور نمی فنگس کی تیزی سے نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو، انفیکشن جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے اور بار بار ہونے والی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ی ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پی جی آئی میں سینئر ایسوسی ایٹ ریذیڈنٹ ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "ذیابیطس، موٹاپا، کمزور مدافعتی نظام اور ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے والے افراد کو فنگل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں انفیکشن جلد ٹھیک نہیں ہوتا اور اس لیے علامات کے دوبارہ ہونے کا امکان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔"
ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "فنگل انفیکشن جسم کے ان حصوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں نمی اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں بغلوں، رانوں، کمر، گردن، چھاتیوں کے نیچے کی جلد، انگلیوں کے درمیان اور کھوپڑی شامل ہیں۔ خارش، سرخ دھبے، جلد کا جلنا، سرخ دھبے، جلد کا جلنا پرت انفیکشن کی ابتدائی علامات ہوسکتی ہے۔" ڈاکٹر اپوروا شرما نے مزید کہا، "لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بارش کا پانی فنگس انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ اصل وجہ جلد پر طویل نمی ہے۔ گیلے کپڑے پہننا، پسینے والے کپڑے، گیلے جوتے اور موزے اور تنگ لباس انفیکشن کا خطرہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔" ڈاکٹر اپوروا شرما کے مطابق، "مانسون کے دوران ہوا میں نمی بڑھنے کی وجہ سے، کھوپڑی زیادہ دیر تک گیلی اور پسینے سے تر رہتی ہے، جس کی وجہ سے فنگس اور بیکٹیریا تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں خشکی، کھجلی، تیل کی جلد جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس موسم میں بالوں کو صاف کرنے سے زیادہ بالوں کے جھڑنے پر توجہ دینا ضروری ہے۔" ڈاکٹر اپوروا شرما نے گیلے بالوں کے بارے میں کہا، "بارش میں بھیگنے کے بعد، بہت سے لوگ اپنے بالوں کو خشک کیے بغیر باندھ لیتے ہیں یا انہیں زیادہ دیر تک گیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اپنے بالوں کو صاف پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ گیلے بالوں کو زیادہ دیر تک باندھے رکھنے سے کھوپڑی کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔"
ڈاکٹر اپوروا شرما نے خبردار کیا، "خارش یا داد کی صورت میں میڈیکل سٹور سے کریم خرید کر خود لگانا سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سی کریموں میں سٹیرائیڈز ہوتے ہیں، اس سے کچھ دیر کے لیے خارش کم ہو جاتی ہے، لیکن انفیکشن پھیلتا رہتا ہے، جس سے بعد میں علاج مشکل ہو جاتا ہے۔" کوکیی انفیکشن والے مریض علامات کے کم ہوتے ہی دوا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر اپوروا نے کہا، "دوائیوں کو بند کرنے سے فنگس مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی اور انفیکشن واپس آ سکتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر جتنے دن تجویز کریں، علاج کو مکمل کرنا چاہیے۔" ماہرین کے مطابق مانسون کے دوران اپنی جلد اور کھوپڑی کو صاف اور خشک رکھنا اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ پسینہ آنے پر کپڑے تبدیل کریں، گیلے جوتے اور موزے فوراً اتاریں، ڈھیلے، سوتی کپڑے پہنیں، متوازن غذا کھائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالوں یا جلد کی مختلف مصنوعات کا بار بار استعمال کرنے سے گریز کریں۔ بروقت، مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر سے فنگل انفیکشن کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔
چنڈی گڑھ، ہریانہ: چندی گڑھ میں، ماہر امراض جلد مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی براہ راست انفیکشن کا سبب نہیں بنتا لیکن جلد کی طویل نمی، پسینہ زیادہ آنا اور نمی فنگس کی تیزی سے نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو، انفیکشن جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے اور بار بار ہونے والی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ی ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پی جی آئی میں سینئر ایسوسی ایٹ ریذیڈنٹ ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "ذیابیطس، موٹاپا، کمزور مدافعتی نظام اور ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے والے افراد کو فنگل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں انفیکشن جلد ٹھیک نہیں ہوتا اور اس لیے علامات کے دوبارہ ہونے کا امکان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔"
ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "فنگل انفیکشن جسم کے ان حصوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں نمی اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں بغلوں، رانوں، کمر، گردن، چھاتیوں کے نیچے کی جلد، انگلیوں کے درمیان اور کھوپڑی شامل ہیں۔ خارش، سرخ دھبے، جلد کا جلنا، سرخ دھبے، جلد کا جلنا پرت انفیکشن کی ابتدائی علامات ہوسکتی ہے۔" ڈاکٹر اپوروا شرما نے مزید کہا، "لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بارش کا پانی فنگس انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ اصل وجہ جلد پر طویل نمی ہے۔ گیلے کپڑے پہننا، پسینے والے کپڑے، گیلے جوتے اور موزے اور تنگ لباس انفیکشن کا خطرہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔" ڈاکٹر اپوروا شرما کے مطابق، "مانسون کے دوران ہوا میں نمی بڑھنے کی وجہ سے، کھوپڑی زیادہ دیر تک گیلی اور پسینے سے تر رہتی ہے، جس کی وجہ سے فنگس اور بیکٹیریا تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں خشکی، کھجلی، تیل کی جلد جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس موسم میں بالوں کو صاف کرنے سے زیادہ بالوں کے جھڑنے پر توجہ دینا ضروری ہے۔" ڈاکٹر اپوروا شرما نے گیلے بالوں کے بارے میں کہا، "بارش میں بھیگنے کے بعد، بہت سے لوگ اپنے بالوں کو خشک کیے بغیر باندھ لیتے ہیں یا انہیں زیادہ دیر تک گیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اپنے بالوں کو صاف پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ گیلے بالوں کو زیادہ دیر تک باندھے رکھنے سے کھوپڑی کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔"
ڈاکٹر اپوروا شرما نے خبردار کیا، "خارش یا داد کی صورت میں میڈیکل سٹور سے کریم خرید کر خود لگانا سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سی کریموں میں سٹیرائیڈز ہوتے ہیں، اس سے کچھ دیر کے لیے خارش کم ہو جاتی ہے، لیکن انفیکشن پھیلتا رہتا ہے، جس سے بعد میں علاج مشکل ہو جاتا ہے۔" کوکیی انفیکشن والے مریض علامات کے کم ہوتے ہی دوا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر اپوروا نے کہا، "دوائیوں کو بند کرنے سے فنگس مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی اور انفیکشن واپس آ سکتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر جتنے دن تجویز کریں، علاج کو مکمل کرنا چاہیے۔" ماہرین کے مطابق مانسون کے دوران اپنی جلد اور کھوپڑی کو صاف اور خشک رکھنا اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ پسینہ آنے پر کپڑے تبدیل کریں، گیلے جوتے اور موزے فوراً اتاریں، ڈھیلے، سوتی کپڑے پہنیں، متوازن غذا کھائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالوں یا جلد کی مختلف مصنوعات کا بار بار استعمال کرنے سے گریز کریں۔ بروقت، مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر سے فنگل انفیکشن کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔