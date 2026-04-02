ETV Bharat / Videos

ایشیا کے سب سے بڑے فش فارم میں  جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب - FLOATING FEED MILL KOKERNAG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ایشیا کے سب سے بڑے فش فارم میں  جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 2, 2026 at 12:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

کوکرناگ : ضلع اننت ناگ کے معروف فش فارم میں اڑھائی کروڑ روپے کی لاگت سے ایک جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب کی گئی ہے جس سے مچھلیوں کی افزائش اور پیداوار میں نمایاں اضافہ کی امید ہے۔ 

جدید فیڈ مل سے فیڈ ضائع ہونے سے بچا جا سکتا ہے جس سے مچھلیوں کی افزائش میں بہتری کی امید ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جدید مشینری سے مچھلیوں کے لئے ایسی خوراک تیار کی جائے گی جو پانی کی سطح پر تیرتی ہے اور ٹراؤٹ مچھلیاں ایسی ہی فیڈ کھانے کو ترجیح دیتی ہے جو پانی کی سطح پر ہو۔

حکام کا کہنا ہے کہ پرانی مل سے تیار کردہ فیڈ مل پانی کی نچلی سطح تک پہنچ جاتی جسے مچھلیاں کھانے سے گریز کرتی تھیں نتیجتاً فیڈ ضائیع ہونے سے محکمہ کو نقصان سے جوجھنا پڑتا تھا۔ جس کے پیش نظر حکام نے نئی فیڈ مل نصب کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MODERN FLOATING FEED MILL KOKERNAG
KASHMIR TROUT FISH FARMING
کوکرناگ فش فارم
فلوٹنگ فیڈ مل
FLOATING FEED MILL KOKERNAG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.