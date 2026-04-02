ایشیا کے سب سے بڑے فش فارم میں جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب - FLOATING FEED MILL KOKERNAG
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 2, 2026 at 12:24 PM IST
کوکرناگ : ضلع اننت ناگ کے معروف فش فارم میں اڑھائی کروڑ روپے کی لاگت سے ایک جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب کی گئی ہے جس سے مچھلیوں کی افزائش اور پیداوار میں نمایاں اضافہ کی امید ہے۔
جدید فیڈ مل سے فیڈ ضائع ہونے سے بچا جا سکتا ہے جس سے مچھلیوں کی افزائش میں بہتری کی امید ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جدید مشینری سے مچھلیوں کے لئے ایسی خوراک تیار کی جائے گی جو پانی کی سطح پر تیرتی ہے اور ٹراؤٹ مچھلیاں ایسی ہی فیڈ کھانے کو ترجیح دیتی ہے جو پانی کی سطح پر ہو۔
حکام کا کہنا ہے کہ پرانی مل سے تیار کردہ فیڈ مل پانی کی نچلی سطح تک پہنچ جاتی جسے مچھلیاں کھانے سے گریز کرتی تھیں نتیجتاً فیڈ ضائیع ہونے سے محکمہ کو نقصان سے جوجھنا پڑتا تھا۔ جس کے پیش نظر حکام نے نئی فیڈ مل نصب کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔
