عمر عبداللہ حکومت کی وحید پرہ نے کی تنقید، اردو اور ریزرویشن پالیسی پر اٹھائے سوالات - MLA WAHEED PARRA ON OMAR GOVT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 6, 2026 at 6:20 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ایم ایل اے پلوامہ، وحید الرحمان پرہ نے بدھ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مختلف عوامی اور انتظامی معاملات پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا: ’’پچاس نشستوں والی حکومت اپنی سیاسی حیثیت تو بچا سکی، مگر اردو زبان کے تحفظ میں ناکام رہی۔‘‘
پرہ نے کہا کہ حکومت سے واضح کرنا چاہیے کہ لینڈ ریکارڈ سے اردو زبان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ انہوں نے اردو کو جموں و کشمیر کی انتظامی اور ثقافتی شناخت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس زبان کو کمزور کرنا عوام اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کو متاثر کرے گا۔
انہوں نے ریونیو سروس رولز میں مجوزہ تبدیلیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بظاہر دعویٰ کیا گیا کہ قواعد میں تبدیلی نہیں ہوگی، تاہم زمینی صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے مطابق پہلے امیدواروں کے لیے اردو زبان جاننا لازمی شرط تھی تاکہ وہ خصوصاً دیہی علاقوں کے عوامی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، لیکن اس شرط کو ختم کرنا عوامی مفاد کے خلاف اقدام ہے۔
وحید پرہ نے جنوبی کشمیر، بالخصوص شوپیاں میں سراج العلوم پر پابندی کے معاملے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا: "یہ ادارہ صرف دینی مدرسہ نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ تعلیمی مرکز تھا جو یونیورسٹی سے وابستگی کے ساتھ طلبہ کو جدید تعلیم فراہم کر رہا تھا۔" ان کے مطابق "ایسے اداروں کی بندش تعلیمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "جب دیگر علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے تو حکومت کی جانب سے مؤثر ردعمل سامنے نہیں آیا، جو تشویش کا باعث ہے۔" ریزر ویشن پالیسی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے پرہ نے کہا کہ "عوامی مسائل پر سیاست کرنے کے باوجود اہم بلوں کے وقت حکومت کا مؤقف واضح نہیں رہا، جس سے عوام میں بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر آج گورننس پر سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ حکومتی پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ دوسروں پر الزام تراشی کے بجائے اپنی کارکردگی اور پالیسیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ایم ایل اے پلوامہ، وحید الرحمان پرہ نے بدھ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مختلف عوامی اور انتظامی معاملات پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا: ’’پچاس نشستوں والی حکومت اپنی سیاسی حیثیت تو بچا سکی، مگر اردو زبان کے تحفظ میں ناکام رہی۔‘‘
پرہ نے کہا کہ حکومت سے واضح کرنا چاہیے کہ لینڈ ریکارڈ سے اردو زبان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ انہوں نے اردو کو جموں و کشمیر کی انتظامی اور ثقافتی شناخت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس زبان کو کمزور کرنا عوام اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کو متاثر کرے گا۔
انہوں نے ریونیو سروس رولز میں مجوزہ تبدیلیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بظاہر دعویٰ کیا گیا کہ قواعد میں تبدیلی نہیں ہوگی، تاہم زمینی صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے مطابق پہلے امیدواروں کے لیے اردو زبان جاننا لازمی شرط تھی تاکہ وہ خصوصاً دیہی علاقوں کے عوامی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، لیکن اس شرط کو ختم کرنا عوامی مفاد کے خلاف اقدام ہے۔
وحید پرہ نے جنوبی کشمیر، بالخصوص شوپیاں میں سراج العلوم پر پابندی کے معاملے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا: "یہ ادارہ صرف دینی مدرسہ نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ تعلیمی مرکز تھا جو یونیورسٹی سے وابستگی کے ساتھ طلبہ کو جدید تعلیم فراہم کر رہا تھا۔" ان کے مطابق "ایسے اداروں کی بندش تعلیمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "جب دیگر علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے تو حکومت کی جانب سے مؤثر ردعمل سامنے نہیں آیا، جو تشویش کا باعث ہے۔" ریزر ویشن پالیسی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے پرہ نے کہا کہ "عوامی مسائل پر سیاست کرنے کے باوجود اہم بلوں کے وقت حکومت کا مؤقف واضح نہیں رہا، جس سے عوام میں بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر آج گورننس پر سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ حکومتی پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ دوسروں پر الزام تراشی کے بجائے اپنی کارکردگی اور پالیسیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔