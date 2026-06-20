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ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ خصوصی گفتگو - MLA AHSAN PARDESI

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ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 6:10 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین):  این سی کے سنئیر لیڈر اور لال چوک سے ایم ایل اے شیخ احسان احمد المعروف احسان پردیسی نے پینے کے صاف پانی کی قلت، طبی مراکز کی کمی، مجوزہ ترقیاتی کاموں اور کابینہ کی توسیع کے حوالہ سے مختلف موضوعات پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کی۔

احسان پردیسی کے مطابق کابینہ کی توسیع میں  ایم ایل ایز کی آپسی رسہ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ توسیع وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اختیار میں ہے۔

لال چوک اسمبلی نشست میں واقع سرینگر کے معروف امراض چھاتی کے اسپتال اور جی بی پنتھ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالہ سے احسان پردیسی نے کہا کہ این سی حکومت عوام کو راحت پہنچانے کے لیے پر عزم ہے اور پینے کے پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ طبی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے بھی وعدہ بند ہے۔

سرینگر (پرویز الدین):  این سی کے سنئیر لیڈر اور لال چوک سے ایم ایل اے شیخ احسان احمد المعروف احسان پردیسی نے پینے کے صاف پانی کی قلت، طبی مراکز کی کمی، مجوزہ ترقیاتی کاموں اور کابینہ کی توسیع کے حوالہ سے مختلف موضوعات پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کی۔

احسان پردیسی کے مطابق کابینہ کی توسیع میں  ایم ایل ایز کی آپسی رسہ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ توسیع وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اختیار میں ہے۔

لال چوک اسمبلی نشست میں واقع سرینگر کے معروف امراض چھاتی کے اسپتال اور جی بی پنتھ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالہ سے احسان پردیسی نے کہا کہ این سی حکومت عوام کو راحت پہنچانے کے لیے پر عزم ہے اور پینے کے پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ طبی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے بھی وعدہ بند ہے۔

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AHSAN PARDESI
OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR
ایم ایل اے احسان پردیسی
MLA AHSAN PARDESI

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ETV Bharat Urdu Team

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