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ایم ایل اے بشیر ویری نے واگہامہ میں پل کا سنگ بنیاد  رکھا

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ایم ایل اے بشیر ویری نے واگہامہ میں پل کا سنگ بنیاد  رکھا (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 17, 2026 at 7:58 PM IST

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اننت ناگ :  حلقہ انتخاب بجبہاڑہ-سریگفوارہ کے منتخب رکن اسمبلی بشیر ویری نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واگہامہ پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ایل اے کے مطابق  پل کی تعمیر پر چار کروڑ روپے سے بھی زائد رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ 

انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "نئے پل کی تعمیر کے لیے دو سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔" تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ پل کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیراتی کام میں تیزی لاکر پل کو جلد ہی عوامی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا۔

واضح رہے کہ واگہامہ علاقے کا یہ پل درجنوں دیہات کو سرینگر-جموں نیشنل ہائی وے کے ساتھ جوڑتا ہے۔

اننت ناگ :  حلقہ انتخاب بجبہاڑہ-سریگفوارہ کے منتخب رکن اسمبلی بشیر ویری نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واگہامہ پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ایل اے کے مطابق  پل کی تعمیر پر چار کروڑ روپے سے بھی زائد رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ 

انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "نئے پل کی تعمیر کے لیے دو سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔" تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ پل کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیراتی کام میں تیزی لاکر پل کو جلد ہی عوامی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا۔

واضح رہے کہ واگہامہ علاقے کا یہ پل درجنوں دیہات کو سرینگر-جموں نیشنل ہائی وے کے ساتھ جوڑتا ہے۔

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TAGGED:

BIJBEHARA MLA
MLA BASHIR VEERI
FOUNDATION STONE WAGHAMA BRIDGE
ایم ایل اے بشیر ویری
MLA BIJBEHARA WAGAHAMA BRIDGE

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