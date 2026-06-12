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میرواعظ کشمیر نے کی مقدس منبر کو اتحاد کیلیے استعمال کرنے کی تلقین - MIRWAIZ ON UNITY

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میرواعظ کشمیر (فائل فوٹو)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 12, 2026 at 6:44 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین) :  میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے طویل عرصہ کے بعد وسطی کشمیر کے ایچھ گام، بڈگام کا دورہ کیا اور وہاں کی جامع مسجد میں تبلیغ کے دوران اتحاد امت کی اہمیت پر زور دیا۔ 

جامع مسجد ایچھ گام میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر نے انفرادی و اجتماعی طور پر محاسبہ نفس اور سماجی ذمہ داریوں کے احساس پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھنے کی تلقین کی۔

میرواعظ نے علماء و خطباء سے اپنے خطاب میں منبر کو ایک امانت سمجھ کر اسے وحدت امیت کے لیے استعمال کرنے کی تلقین کی۔

سرینگر (پرویز الدین) :  میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے طویل عرصہ کے بعد وسطی کشمیر کے ایچھ گام، بڈگام کا دورہ کیا اور وہاں کی جامع مسجد میں تبلیغ کے دوران اتحاد امت کی اہمیت پر زور دیا۔ 

جامع مسجد ایچھ گام میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر نے انفرادی و اجتماعی طور پر محاسبہ نفس اور سماجی ذمہ داریوں کے احساس پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھنے کی تلقین کی۔

میرواعظ نے علماء و خطباء سے اپنے خطاب میں منبر کو ایک امانت سمجھ کر اسے وحدت امیت کے لیے استعمال کرنے کی تلقین کی۔

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میرواعظ کشمیر
MIRWAIZ ON UNITY

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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