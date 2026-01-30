کشمیری شال فروشوں پر حملے، کشمیری مساجد اور انتظامیہ کی پولیس پروفائلنگ پریشان کن: میرواعظ - MIRWAIZ ON KASHMIRI SHAWL SELLERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 30, 2026 at 5:48 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے شمالی ہند میں کشمیری شال فروشوں پر بڑھتے حملوں اور تشدد کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کی مساجد و دیگر عبادت گاہوں اور ان کی انتظامیہ کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
نماز جمعہ سے قبل جامع مسجد سرینگر میں خطاب کرتے ہوئے میرواعظ عمر فاروق نے اس طرز عمل کو ’’نہایت تشویشناک‘‘ قرار دیتے ہوئے حکام سے ایسے واقعات پر روکتھام لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے ریاست اتراکھنڈ میں 18 سالہ نوجوان کشمیری شال فروش کی مارپیٹ اور اس کا زد و کوب کیے جانے کے پس منظر ان باتوں کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ہریانہ دہلی اور ہماچل سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری طلبہ و شال فروشوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے شمالی ہند میں کشمیری شال فروشوں پر بڑھتے حملوں اور تشدد کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کی مساجد و دیگر عبادت گاہوں اور ان کی انتظامیہ کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
نماز جمعہ سے قبل جامع مسجد سرینگر میں خطاب کرتے ہوئے میرواعظ عمر فاروق نے اس طرز عمل کو ’’نہایت تشویشناک‘‘ قرار دیتے ہوئے حکام سے ایسے واقعات پر روکتھام لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے ریاست اتراکھنڈ میں 18 سالہ نوجوان کشمیری شال فروش کی مارپیٹ اور اس کا زد و کوب کیے جانے کے پس منظر ان باتوں کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ہریانہ دہلی اور ہماچل سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری طلبہ و شال فروشوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔