برسوں پرانے مقدمات میں گرفتاریوں سے لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے: میرواعظ کشمیر

December 12, 2025

سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے خطبہ میں دہائیوں پرانے کیسز کی وجہ سے حالیہ گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان گرفتاریوں نے ان کنبوں میں بے چینی اور غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے جو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ماضی (تشدد) سے دور ہو کر ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں۔

میرواعظ کشمیر کا یہ بیان دو علیحدگی پسند رہنماؤں جاوید احمد میر اور شکیل احمد بخشی کی گرفتاری کے پس منظر میں سامنے آیا۔ ان دنوں کو 1996 کے تشدد کے ایک کیس کے سلسلے میں دو روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔

میرواعظ نے خطبے میں کہا کہ ’’کشمیری عوام پہلے ہی طویل عرصے سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اور اب ان گرفتاریوں کا سلسلہ ان کے دکھ میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔‘‘

ARRESTS IN KASHMIR
JAMIA MASJID SRINAGAR
SEPARATIST LEADERS ARRESTED
KASHMIR
MIRWAIZ KASHMIR

ETV Bharat Urdu Team

