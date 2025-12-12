برسوں پرانے مقدمات میں گرفتاریوں سے لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے: میرواعظ کشمیر - MIRWAIZ KASHMIR
Published : December 12, 2025 at 6:44 PM IST
سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے خطبہ میں دہائیوں پرانے کیسز کی وجہ سے حالیہ گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان گرفتاریوں نے ان کنبوں میں بے چینی اور غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے جو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ماضی (تشدد) سے دور ہو کر ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں۔
میرواعظ کشمیر کا یہ بیان دو علیحدگی پسند رہنماؤں جاوید احمد میر اور شکیل احمد بخشی کی گرفتاری کے پس منظر میں سامنے آیا۔ ان دنوں کو 1996 کے تشدد کے ایک کیس کے سلسلے میں دو روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔
میرواعظ نے خطبے میں کہا کہ ’’کشمیری عوام پہلے ہی طویل عرصے سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اور اب ان گرفتاریوں کا سلسلہ ان کے دکھ میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔‘‘
