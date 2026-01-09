میرواعظ کشمیر تیسرے جمعہ بھی خانہ نظر بند - MIRWAIZ HOUSE ARREST
Published : January 9, 2026 at 5:24 PM IST
سرینگر : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو حکام نے آج مسلسل تیسرے جمعہ بھی اپنی رہائش گاہ واقع نگین، سرینگر سے جامع مسجد نوہٹہ جانے کی اجازت نہیں دی دی اور اور لگاتار تیسرے جمعہ کو بھی میرواعظ کو خطبہ جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا۔
میرواعظ نے خانہ نظر بندی کی اطلاع سماجی رابطہ گاہ ایکس پر دیتے ہوئے کہا: ’’ایک اور جمعہ کو ایک بار پھر حکام نے مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی۔‘‘ میرواعظ کے مطابق: ’’اس طرح اور بار بار کی پابندیاں انتہائی تکلیف دہ ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔‘‘
میرواعظ کشمیر کو گھر میں نظر بند رکھے جانے کے باوجود جامع مسجد کے امام حئی، مولاند سعید احمد نقشبندی نے مسلسل خشک سالی کے پیش نظر رحمت باراں کے لیے خصوصی دعا کی۔ قبل ازیں میرواعظ نے رحمت باراں کے لیے آج یعنی جمعہ کو رحمت باراں کے لیے اجتماعی دعائیہ مجلس کا اعلان کیا تھا تاہم نظر بندی کے باعث وہ اس میں بھی شرکت نہ کر سکے۔
