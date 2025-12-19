ETV Bharat / Videos

میرواعظ کشمیر نے کی زبردستی ’نقاب کھینچنے‘ کی مذمت - MIRWAIZ ON NIQAB ROW

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 5:21 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے خطبہ جمعہ کے موقع پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے اخلاقی ذمہ داری کے پیش نظر خاتون ڈاکٹر سے معافی مانگنے کو کہا ہے۔ میرواعظ کشمیر نے نتیش کمار کی جانب ایک خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے عمل کی شدید مذمت کی۔  

میرواعظ نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک سرکاری تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے زبردستی نقاب کھینچنے کے عمل کو کو ’’انسانی وقار اور عزت نفس کی خلاف ورزی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’طاقت یا کوئی عہدہ کسی شخص کی عزت نفس میں مداخلت کا حق نہیں دیتا۔‘‘

میرواعظ کشمیر نے ان باتوں کا اظہار سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ سے قبل ایک بھاری اجتماع سے خطاب کے کیا۔ قبل ازیں محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے بھی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے سرینگر کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کیے جانے کی درخواست دی ہے۔

