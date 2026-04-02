ETV Bharat / Videos

رام بن میں نابالغ لڑکی کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد - RAMBAN DEAD BODY FOUND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
رام بن میں نابالغ لڑکی کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 2, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن : رامبن ضلع میں ایک نابالغ خاتون کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد کی گئی۔ ایک ماہ میں یہ اس نوعیت کا دوسرا ایسا واقعہ ہے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا ہے۔ 

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ  جموں کشمیر پولیس کو تھانہ دھرم کنڈ  کے حدود میں ہڑوگ گاؤں میں بدھ کی شام ایک نابالغ لڑکی کی لاش سے متعلق اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوری طور پر پولیس میڈیکل ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور فوری طور پر نابالغہ کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔

پولیس کے مطابق جمعرات کو ضلع ہسپتال رامبن میں پوسٹ مارٹم کیا گیا جس کے بعد میت کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ لواحقین نے "قتل" کا الزام عائد کرتے ہوئے جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں پولیس نے اس معاملے کی نسبت کیس درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔

رامبن : رامبن ضلع میں ایک نابالغ خاتون کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد کی گئی۔ ایک ماہ میں یہ اس نوعیت کا دوسرا ایسا واقعہ ہے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا ہے۔ 

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ  جموں کشمیر پولیس کو تھانہ دھرم کنڈ  کے حدود میں ہڑوگ گاؤں میں بدھ کی شام ایک نابالغ لڑکی کی لاش سے متعلق اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوری طور پر پولیس میڈیکل ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور فوری طور پر نابالغہ کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔

پولیس کے مطابق جمعرات کو ضلع ہسپتال رامبن میں پوسٹ مارٹم کیا گیا جس کے بعد میت کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ لواحقین نے "قتل" کا الزام عائد کرتے ہوئے جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں پولیس نے اس معاملے کی نسبت کیس درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBAN MINOR BODY FOUND
MINOR GIRL BODY FOUND
JAMMU KASHMIR
رام بن نابالغہ لاش برآمد
RAMBAN DEAD BODY FOUND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.