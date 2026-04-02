رام بن میں نابالغ لڑکی کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد - RAMBAN DEAD BODY FOUND
Published : April 2, 2026 at 5:17 PM IST
رامبن : رامبن ضلع میں ایک نابالغ خاتون کی پر اسرار حالت میں لاش برآمد کی گئی۔ ایک ماہ میں یہ اس نوعیت کا دوسرا ایسا واقعہ ہے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا ہے۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر پولیس کو تھانہ دھرم کنڈ کے حدود میں ہڑوگ گاؤں میں بدھ کی شام ایک نابالغ لڑکی کی لاش سے متعلق اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوری طور پر پولیس میڈیکل ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور فوری طور پر نابالغہ کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔
پولیس کے مطابق جمعرات کو ضلع ہسپتال رامبن میں پوسٹ مارٹم کیا گیا جس کے بعد میت کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ لواحقین نے "قتل" کا الزام عائد کرتے ہوئے جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں پولیس نے اس معاملے کی نسبت کیس درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔
