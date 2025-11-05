ETV Bharat / Videos

کشمیری معاشرے پر تحریر افسانوی مجموعہ ’سکوت گم ہے‘ کی رسم رونمائی انجام - KASHMIR MINI SHORT STORY BOOK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار واجدہ تبسم گورکو کی منی شارٹ اسٹوریز پر مشتمل افسانوی مجموعے ’’سکوت گم ہے‘‘ کی رسم رونمائی سرینگر میں انجام دی گئی۔  

افسانچے میں 75 کہانیاں ہیں جن کے موضوعات علیحدہ ہیں تاہم یہ موضوع ہر زاویے سے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک مقامی جریدے ’’کوہ ماراں‘‘ کے زیر اہتمام منعقدہ اس ادبی تقریب کے دوران  واجدہ تبسم کی اس تخلیق کو منظر عام لایا گیا۔ اور اس تقریب میں وادی کے نامور قلمکاروں، شعراء کے علاوہ معتبر افسانہ نگاروں نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔  

تقریب میں خواتین ادباء کی خاصی تعداد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ منتظمین کے مطابق نوجوانوں کو اس طرح کی تقریب میں مدعو کرنے کا مقصد نہیں سینئر قلمکاروں اور ادباء کی صحبت سے آشنا کرنا ہے تاکہ وہ بھی مستقبل کے قلمکار بن سکیں۔

سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار واجدہ تبسم گورکو کی منی شارٹ اسٹوریز پر مشتمل افسانوی مجموعے ’’سکوت گم ہے‘‘ کی رسم رونمائی سرینگر میں انجام دی گئی۔  

افسانچے میں 75 کہانیاں ہیں جن کے موضوعات علیحدہ ہیں تاہم یہ موضوع ہر زاویے سے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک مقامی جریدے ’’کوہ ماراں‘‘ کے زیر اہتمام منعقدہ اس ادبی تقریب کے دوران  واجدہ تبسم کی اس تخلیق کو منظر عام لایا گیا۔ اور اس تقریب میں وادی کے نامور قلمکاروں، شعراء کے علاوہ معتبر افسانہ نگاروں نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔  

تقریب میں خواتین ادباء کی خاصی تعداد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ منتظمین کے مطابق نوجوانوں کو اس طرح کی تقریب میں مدعو کرنے کا مقصد نہیں سینئر قلمکاروں اور ادباء کی صحبت سے آشنا کرنا ہے تاکہ وہ بھی مستقبل کے قلمکار بن سکیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKOOT GUM HAI
SHORT STORY WRITER WAJIDA TABASSUM
KASHMIR LITERATURE
KASHMIRI FEMALE WRITER
KASHMIR MINI SHORT STORY BOOK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

کشمیر میں آتشزدگی؛ جیو آفس، جے اینڈ کے بینک برانچ کو شدید نقصان

کشمیر میں آتشزدگی؛ جیو آفس، جے اینڈ کے بینک برانچ کو شدید نقصان

November 5, 2025 at 9:01 PM IST
سرینگر لیہہ شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام جاری

سرینگر لیہہ شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام جاری

November 5, 2025 at 8:43 PM IST
ای ٹی وی بھارت

’متی گاؤرن‘، کشمیر و جموں کو جوڑنے والا وہ بازار جو آج بھی تہذیب و تجارت کا سنگم ہے

November 5, 2025 at 5:22 PM IST
Srinagar Leh highway closed due to fresh Snowfall IN GANDERBAL Urdu News

سونمرگ میں موسم کی تازہ برفباری، سیاحوں میں خوشی کی لہر

November 5, 2025 at 4:00 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.