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ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف لاروی نے کیا ترال علاقے کا دورہ

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ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف لاروی نے کیا ترال علاقے کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 30, 2026 at 5:28 PM IST

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ترال: پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد لاروی نے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے تعزیتی مجالس میں شرکت کے ساتھ ساتھ عوامی وفود کے ساتھ بھی ملاقات کی۔

 گجر بکروال طبقے کے معروف مذہبی رہنما اور اننت ناگ راجوری سے منتخب پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف نے آج ترال کے گلشن پورہ، زراڈی ہارڈ اور شاجن سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ لوگوں نے دورے کے دوران انہیں درپیش مسائل کے بارے میں این سی لیڈر کو آگاہ کیا۔

میاں الطاف نے عوامی وفود کی جانب سے اجاگر کیے گئے سبھی مسائل اور مطالبات کو سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ "عوامی مسائل کو متعلقہ سطح پر اٹھایا جائے گا"۔

ترال: پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد لاروی نے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے تعزیتی مجالس میں شرکت کے ساتھ ساتھ عوامی وفود کے ساتھ بھی ملاقات کی۔

 گجر بکروال طبقے کے معروف مذہبی رہنما اور اننت ناگ راجوری سے منتخب پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف نے آج ترال کے گلشن پورہ، زراڈی ہارڈ اور شاجن سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ لوگوں نے دورے کے دوران انہیں درپیش مسائل کے بارے میں این سی لیڈر کو آگاہ کیا۔

میاں الطاف نے عوامی وفود کی جانب سے اجاگر کیے گئے سبھی مسائل اور مطالبات کو سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ "عوامی مسائل کو متعلقہ سطح پر اٹھایا جائے گا"۔

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TAGGED:

MIAN ALTAF TRAL VISIT
MEMBER PARLIAMENT MIAN ALTAF AHMAD
KASHMIR NEWS
میاں الطاف لاروی
MP MIAN ALTAF VISITED TRAL

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