بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر پی ڈی پی کی تشویش، کشمیری سیب صنعت کو نقصان کا خدشہ - MEHBOOBA MUFTI ON INDIA US TRADE
Published : February 20, 2026 at 5:51 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور نے خبردار کیا ہے کہ مجوزہ بھارت - امریکہ تجارتی معاہدہ جموں و کشمیر کے ہارٹیکلچر شعبے اور زرعی معیشت کیلئے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ باغبانی شعبہ کشمیر میں لاکھوں کنبوں کا ذریعہ معاش ہے اور اس شعبے میں اتار چڑھاؤ لاکھوں کنبوں کی روزی پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔
محبوبہ مفتی کے مطابق درآمد شدہ سیب پہلے ہی مقامی منڈیوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اب امریکہ سے درآمد کیے جانے والے سیبوں پر ٹیکس چھوٹ سے کشمیری باغبانوں کیلئے مقابلہ مشکل بنا دے گا۔
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے معاہدے پر نظرثانی اور درآمدی سیبوں پر کم از کم 50 فیصد ڈیوٹی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔
