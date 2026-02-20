ETV Bharat / Videos

بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر پی ڈی پی کی تشویش، کشمیری سیب صنعت کو نقصان کا خدشہ - MEHBOOBA MUFTI ON INDIA US TRADE

بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ پر محبوبہ مفتی کی سرینگر میں پریس کانفرنس (ای ٹی وی بھارت)

Published : February 20, 2026 at 5:51 PM IST

سرینگر (جاوید ڈار) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور نے خبردار کیا ہے کہ مجوزہ بھارت - امریکہ تجارتی معاہدہ جموں و کشمیر کے ہارٹیکلچر شعبے اور زرعی معیشت کیلئے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ باغبانی شعبہ کشمیر میں لاکھوں کنبوں کا ذریعہ معاش ہے اور اس شعبے میں اتار چڑھاؤ لاکھوں کنبوں کی روزی پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔  

محبوبہ مفتی کے مطابق درآمد شدہ سیب پہلے ہی مقامی منڈیوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اب امریکہ سے درآمد کیے جانے والے سیبوں پر ٹیکس چھوٹ سے کشمیری باغبانوں کیلئے مقابلہ مشکل بنا دے گا۔

سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے معاہدے پر نظرثانی اور درآمدی سیبوں پر کم از کم 50 فیصد ڈیوٹی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔

INDIA US TRADE DEAL
INDO US TRADE DEAL HAZARDS
MEHBOOBA MUFTI
KASHMIR HORTICULTURE
MEHBOOBA MUFTI ON INDIA US TRADE

ETV Bharat Urdu Team

