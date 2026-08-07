دفعہ 370 کی بات کرنے والوں کو عمر عبداللہ ناپسند کرتے ہیں: محبوبہ مفتی - KASHMIR
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 7:41 PM IST
سرینگر (میر فرحت) : پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کے 'فکسڈ میچ' والے بیان پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جوابی الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی طرح وزیر اعلیٰ خود دفعہ 370 کے بارے میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو دفعہ 370کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ والد اور دادا ڈاکٹر فاروق و شیخ محمد عبداللہ پر بھی 370کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔
سرینگر (میر فرحت) : پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کے 'فکسڈ میچ' والے بیان پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جوابی الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی طرح وزیر اعلیٰ خود دفعہ 370 کے بارے میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو دفعہ 370کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ والد اور دادا ڈاکٹر فاروق و شیخ محمد عبداللہ پر بھی 370کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔