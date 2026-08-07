ETV Bharat / Videos

دفعہ 370 کی بات کرنے والوں کو عمر عبداللہ ناپسند کرتے ہیں: محبوبہ مفتی - KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
محبوبہ مفتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2026 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (میر فرحت) : پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کے 'فکسڈ میچ' والے بیان پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جوابی الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی طرح وزیر اعلیٰ خود دفعہ 370 کے بارے میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔  

محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو دفعہ 370کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ والد اور دادا ڈاکٹر فاروق و شیخ محمد عبداللہ پر بھی 370کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔

سرینگر (میر فرحت) : پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کے 'فکسڈ میچ' والے بیان پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جوابی الزام عائد کیا کہ بی جے پی کی طرح وزیر اعلیٰ خود دفعہ 370 کے بارے میں بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔  

محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو دفعہ 370کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ والد اور دادا ڈاکٹر فاروق و شیخ محمد عبداللہ پر بھی 370کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI
OMAR ABDULLAH
ARTICLE 370
KASHMIR
MEHBOOBA MUFTI ON ARTICLE 370

اسی موضوع پر

جنوبی کشمیر میں چنار کے درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، ذمہ دار کون؟

جنوبی کشمیر میں چنار کے درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، ذمہ دار کون؟

August 7, 2026 at 7:09 PM IST
عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ

عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ

August 7, 2026 at 5:37 PM IST
ا

ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں پورا ملک ہمارے ساتھ ہے: فاروق عبداللہ

August 6, 2026 at 7:05 PM IST
ا

'معاوضہ اپنوں کی موت کا نعم البدل نہیں'، جموں کشمیر ایل جی منوج سنہا

August 5, 2026 at 4:34 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.