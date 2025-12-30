محبوبہ مفتی کا ردعمل، کہا: سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار کے خلاف - MEHBOOBA MUFTI ON KASHMIRIS
Published : December 30, 2025
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض لولو): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک مضبوط بیان جاری کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے باہر مقیم کشمیریوں کو مبینہ طور پر ہراساں اور خوف زدہ کرنے کی خبروں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے کشمیری طلبہ، تاجروں اور پیشہ ور افراد کے لیے خوف اور بےگانگی کے احساس کو جنم دیتے ہیں اور حکام سے ان کی حفاظت اور عزت و وقار کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ محبوبہ مفتی نے تحفظات کے تنازعے کے دوران آغا روح اللہ اور دیگر کئی سیاسی رہنماؤں کی مبینہ نظر بندی اور پابندیوں کی بھی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی دھارے کے سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار اور پُرامن سیاسی اظہار کے حق کو کمزور کرتا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے تمام نظر بند رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحفظات اور نمائندگی سے متعلق مسائل پر کھلے اور جمہوری مکالمے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اختلافی آوازوں کو خاموش کرنا عوامی ناراضگی میں مزید اضافہ کرے گا۔
