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موجودہ حکومت کشمیری پنڈتوں کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے: محبوبہ مفتی - MEHBOOBA DEMANDS RETURN OF KASHMIRI

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موجودہ حکومت کشمیری پنڈتوں کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 25, 2026 at 11:20 AM IST

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اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)

جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے بدھ کے روز ویری ناگ کے علاقے اوموہ میں واقع تاریخی شیو مندر میں کشمیری پنڈت آر کے بھٹ کے بیٹوں کی روایتی یگیوپویت (جنیو) تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کشمیری پنڈتوں کی قدیم مذہبی روایات کے مطابق منعقد کی گئی، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقامی مسلم برادری کی موجودگی نے کشمیر کی صدیوں پر محیط بھائی چارے، رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خوبصورت روایت کی عکاسی کی۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وادیٔ کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی اور باز آبادکاری کے مسئلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کشمیر کی تکثیریت (Pluralism) کو بحال کرنے اور صدیوں پرانی مذہبی ہم آہنگی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عملی اقدامات اٹھائے اور ایسا سازگار ماحول پیدا کرے جس میں اعتماد، تحفظ اور یقین دہانی شامل ہو تاکہ کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی اور سماج میں ان کے مؤثر انضمام کو یقینی بنایا جا سکے۔ 
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی باز آبادکاری سے جڑے چیلنجز آج بھی موجود ہیں اور اس کے لیے مسلسل اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ جموں و کشمیر میں بھائی چارے، ہم آہنگی اور شمولیت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔

اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)

جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے بدھ کے روز ویری ناگ کے علاقے اوموہ میں واقع تاریخی شیو مندر میں کشمیری پنڈت آر کے بھٹ کے بیٹوں کی روایتی یگیوپویت (جنیو) تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کشمیری پنڈتوں کی قدیم مذہبی روایات کے مطابق منعقد کی گئی، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقامی مسلم برادری کی موجودگی نے کشمیر کی صدیوں پر محیط بھائی چارے، رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خوبصورت روایت کی عکاسی کی۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وادیٔ کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی اور باز آبادکاری کے مسئلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کشمیر کی تکثیریت (Pluralism) کو بحال کرنے اور صدیوں پرانی مذہبی ہم آہنگی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عملی اقدامات اٹھائے اور ایسا سازگار ماحول پیدا کرے جس میں اعتماد، تحفظ اور یقین دہانی شامل ہو تاکہ کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی اور سماج میں ان کے مؤثر انضمام کو یقینی بنایا جا سکے۔ 
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی باز آبادکاری سے جڑے چیلنجز آج بھی موجود ہیں اور اس کے لیے مسلسل اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ جموں و کشمیر میں بھائی چارے، ہم آہنگی اور شمولیت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔

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MEHBOOBA DEMANDS RETURN OF KASHMIRI
MEHBOOBA DEMANDS RETURN OF KASHMIRI

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ETV Bharat Urdu Team

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